Covid aşısı olmayan Djokovic, ABD Açık Tenis Turnuvası'na katılamayacak

Novak Djokovic’in yokluğunda İspanyol Rafael Nadal'ın, ABD Açık Tenis Turnuvası'nda kariyerinin 23. Grand Slam şampiyonluğunu kazanma şansı artabilir.

Djokovic aşı karşıtı açıklamalarıyla biliniyor.

Sırp tenisçi, Nisan 2020'de, henüz hiçbir Covid aşısı yokken aşıya karşı olduğunu söylemişti.

Djokovic bir Instagram canlı yayınında ise pozitif düşüncelerin kirli suyu temizleyebileceğini öne sürerek ''Bilim insanları moleküllerin duygularımıza tepki verdiğini kanıtladı'' demişti.

Djokovic Ocak ayında Avustralya'da mahkemeye yaptığı tüm itirazların reddedilmesinin ardından ülkeden sınır dışı edilmiş; turnuvaya katılmak için uğraştığı 10 günün sonunda Dubai'ye gitmişti.

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26/08/2022 10:06