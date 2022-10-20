DSÖ: Covid-19 hala küresel bir acil durum olmaya devam ediyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 30 Ocak 2020’de Covid-19’un Uluslararası Öneme Sahip Halk Sağlığı Acil Durumu ilan edilmesinden bu yana hala küresel bir acil durum olmaya devam ettiğini belirtti.

DSÖ tarafından yapılan açıklamada, "Halkın algısı dünyanın bazı bölgelerinde pandeminin sona erdiği yönünde olsa da, dünya nüfusunun sağlığını olumsuz ve güçlü bir şekilde etkilemeye devam eden bir halk sağlığı olayı olmaya devam ediyor" denildi.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ise yaptığı açıklamada, "Bu salgın bizi daha önce şaşırttı ve yine yapabilir" dedi.

DÜNYADA CORONA VİRÜS

Dünya genelinde şimdiye kadar 631,5 milyon corona virüs vakası görüldü. 6,5 milyon kişi ise corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Vaka sayılarına ülklere göre bakıldığında 99 milyon kişinin corona virüse yakalandığı ABD ilk sırad yer alıyor. Hindistan'da 44,5 milyon, Fransa'da 36,5 milyon kişi corona virüse yakalandı.

Türkiye'de ise 17 milyona yakın corona virüs vakası görülürken, 101 bin 203 kişi ise hayatını kaybetti.

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20/10/2022 08:49