Güney Kore COVID-19'u takip için atık sularda test yapacak

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (KCDA), atık suların COVID-19 salgınının takibinde daha sürdürülebilir ve ucuz bir yöntem imkanı tanıyacağını açıkladı.

Açıklamada, atık suların test edilmesiyle COVID-19'un yanı sıra başka salgınların da tespit edilebileceği belirtildi.

Bu kapsamda, ülke genelindeki büyük kentlerdeki 64 atık su merkezinde en az haftada bir kez test yapılacağı kaydediliyor.

KCDA Salgın Hastalıklar Direktörü Lee Sang-won "Atık sulara test yapılmasının salgının takibinde daha etkin bir yol olacağına inanıyoruz." dedi.

Güney Kore, salgınla mücadele kapsamında geniş çaplı COVID-19 testleri yapmış ve bulaşın önüne geçmek için de sokağa çıkma, maske ve mesafe gibi sıkı tedbirler uygulamaya koymuştu. Ayrıca, 2022'in başından bu yana ülkedeki COVID-19 tedbirleri kademeleri olarak kaldırılmıştı.

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05/04/2023 12:23