Orhun'u sevme ama gençleri sev

Tanıyanlar bilir. Orhun MEVLİT lafını esirgemeden konuşur. Bazen söyleyeceklerinin nereye gittiğine de bakmaz. Dan dun söyler. Basketbol Federasyon Başkanı. Ama allahı var basketbolda iyi iş yapar.

Orhun'u sevmeyebilirsiniz ama iş bitiriciliğine saygı duyacaksınız. Yaz aylarının ilgi çeken sporu sokak basketbolu için önemli bir proje geliştirdi Orhun. Girne'de sentetik zeminli kalıcı bir saha.

Olimpiyatlara giren ve üç kişi ile oynanan tek potalı bu branş için canını yedi. Doğal olarak da maliyeti konusunda yardım için spor dairesi genel yönetim kuruluna başvurdu. Genel sekreteri Tamer Bolat'ın katıldığı toplantıda yüzlerce gencin yaz akşamlarında spor yapacağı ve maliyeti 100 bin TL olan bu sahaya ret cevabı çıktı.

Çünkü spor dairesi genel yönetim kurulunu Başkan'dan çok idare eden üye Orhun'u sevmiyor. Açık açık da ben burda olduğum sürece Orhun'un getirdiği her projeyi ret edeceğiz diyormuş. Onun suyuna gidenler de hayır deyince oy çokluğu ile sahaya tek kuruş para vermediler.

Basketbol Federasyonu da kendi imkanları ile bunu hayata geçirdi. Şimdi soru şu. Spor dairesi genel yönetim kurulu senin babanın çiftliğimi ya bayım?

Orhun'u sevmediğin için tesisin gençlik için olacağını bile bile para vermen. Ama iş sizin osti yiro gezmenize gelince para hemen bulun. Yağma yok, ne yaparsanız artık hesabını vereceksiniz.

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30/08/2021 12:05