Federasyona Önerimdir

Ligin bitimine 9 hafta var. Şampiyon Mağusa Türk Gücü. Çünkü en yakın rakibine 9 puan fark yaptı. İkili averaj da yanında.

Ligden düşecek 3 takımdan 6 puanlı Girne Halk Evi, 10 puanlı Binatlı doğrudan düşer. 15 puanlı Baf Ülkü Yurdu’nun play out oynayacağı en yakın rakibi Yenicami’nin 26 puanı var. 11 puan fark. Büyük ihtimalle play-out oynanmadan o da düşer.

Böyle bir tabloda insanlar maçlara niçin gidecek.

Futbol Federasyonu önümüzdeki sezonda takım sayısını 14’e düşürmeli. Azalan takım sayısı kaliteyi getirsin. Yukarda şampiyonluk grubu olarak ilk 4 takımı puanlarını koruyarak birbirleri ile maçlar yaptırsın. Böylelikle umudu olan takımlar ilk dörde girmek için mücadelelerini sürdürürler.

Alttan son sıradaki takım doğrudan düşürülsün. Üstündeki 5 takım puanları bölünerek birbirleri ile maçlar yapsın ve son iki takım daha küme düşürülsün.

Böylelikle alttan 6 takım, üstten 4 takım ligden hiç kopmaz, ortada kalan 4 takım ise play-outa düşmemek, ya da play-off oynamak hedefi ile mücadele ederek son haftaya kadar ligden kopmaz.

10 hafta kala şampiyonu ve küme düşenlerin belli olduğu ligi kimse izlemez.

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06/03/2022 18:19