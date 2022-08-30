Siz daha madalya ile uğraşın

Cumhuriyet Meclisi başarılı sporculara madalya vermek için büyük gayretler içine girdi.

Bak bak bak. Spor için ne büyük işler yapıyorlar.

Taygun Özcihan. 20 yaş altında iki günde hem gençlerde hem büyüklerde 100 ve 200 metre rekorlarını kırdı. 200 metreyi 20.96 koşarak 21 saniye altına inen ilk atlet oldu. 100 metreyi ise 10.55’den 10.47’ye indirdi.

Doğukan Ulaç. Genç bir yüzücü. Birçok rekoru elinde tutuyor. Geçtiğimiz hafta 2 bin 400’ün üzerinde yüzücünün katıldığı kıtalararası İstanbul Boğazı açık deniz maratonunu 48.13’lük derecesi ile kazandı. Daha önce de kazanmıştı.

Merve Çelebi. Başarılı kadın voleybolcu. Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde yapılan plaj voleybolunda birincilik kürsüsünde hep o var. Balkan şampiyonluğundan sonra hızla Türkiye şampiyonluğuna da gidiyor.

Alara Ghaffari. Gencecik bir kadın bilardocu. Avrupa’da resmî organizasyonlarda başarı kürsüsünde sık sık yer alıyor. Yakın gelecekte Avrupa şampiyonu olarak onu alkışlayacağız.

Mustafa Alnar. Avrupa’da bilardo şampiyonluğu kazanan büyük yetenekli genç. Tanınan bir federasyon çatısı altında Avrupa’da ülkemizi başarı ile kürsünün en üstüne taşıdı.

Ve daha sayamadıklarım. Siz bu çocuklara madalya verseniz ne olur, vermeseniz ne olur. Bu çocuklar sizden sadece devletin babalığını göstermesini beklediler. Şov yapmanız için madalya değil.

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30/08/2022 09:36