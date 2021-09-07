Spor dairesi genel yönetim kurulu 3'ü spor şurasınca seçilen, 3'ü spordan sorumlu bakan tarafından atanan, başkanlığı ise spordan sorumlu bakanlığın üst düzey yöneticisi tarafından yapılan bir kurul.

Sporun kasası olan bir kurul. Spor federasyonlarının bütçesini belirler, maddi taleplerine cevap verir.

Bu kurulda iki dönem görev yaptım. Ne ben, ne de o dönemde görev yapanlar spor kafileleri ile yurtdışına gitmedik. Para çoktu o dönemde. Et de elimizdeydi bıçak da. Ama gitmedik.

Şimdi memleket parasızlıktan kan ağlarken bakıyorum da genel yönetim kurulu hiçbir dış geziyi boş geçmiyor.

Hentbolcular Bosna-Hersek'e gitti. Üyeler Cemal Konnolu ve Turgut Karamanoğlu orda.

Biz devletten gitmedik bizi GG götürdü diyecekler ama sonuçta ikisi de yönetim kurulu üyesi. Kimse bana hikaye okumasın. O temasa devletin ne kadar, sponsorun ne kadar verdiğini çok iyi biliyorum.

Kickbokscular Ukrayna'ya gitti yönetim kurulu başkanı Mete Topçu orda.

Teakwandocular Kırgızıstan'a gitti yönetim kurulu başkanı Mete Topçu orda.

Doğal olarak üç dış temasta da federasyon başkanları da orda.

Sporda gırak gırak ettiğimiz, federasyonların katkılarını almakta zorlandığı bu dönemde bu kadar osti yiro gezmek, lale devrindeki Osmanlı imparatorluğunda ancak olurdu.

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07/09/2021 10:04