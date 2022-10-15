Piyanist Rüya Taner ve Yazar Kürşat Başar Daü Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın’ı Ziyaret Etti

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) “DAÜ Sanat Günleri” kapsamında düzenlenen “Bir Yazarla Piyanistin Buluşması” isimli resital için bir araya gelen Yazar Kürşat Başar ile Piyanist Rüya Taner, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın’ı makamında ziyaret etti. 14 Ekim 2022 Cuma günü saat 14:30’da gerçekleştirilen ziyarette DAÜ Sosyal ve Kültürel işlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz İşçioğlu da hazır bulundu.

Söz konusu ziyarette DAÜ’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Taner ve Başar, “Bir Yazarla Piyanistin Buluşması” isimli resitalinin prömiyerini geçtiğimiz hafta Lizbon’da yaptıklarını, dün akşam da DAÜ’de sahnelemenin mutluluğunu yaşadıklarını bildirdi. Ziyarette DAÜ’nün kaliteli eğitim, araştırma ve topluma hizmet konularında her zaman göreve hazır olduğunun altını çizen Prof. Dr. Hocanın, DAÜ’nün her zaman sanata ve sanatçıya destek verdiğinin altını çizdi. Ziyaret sonunda Prof. Dr. Hocanın, Taner ve Başar’a Kıbrıs’a özgü Lefkara işi pano takdiminde bulundu.

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15/10/2022 11:35