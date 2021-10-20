Akaryakıtta kriz kapıda!

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20/10/2021

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Akaryakıtta kriz kapıda!

Ülkede tüm krizlerin yanına bir de akaryakıt krizi eklendi. Altınbaş ve K-Pet’in bugün benzin istasyonlarına benzin vermeyi durdurduğu açıklandı.

Altınbaş ve K-Pet’in birlikte böyle bir karar alarak benzin istasyonlarına benzin satmalarının zararlarına olduğu gerekçesiyle böyle bir karar aldıkları öğrenildi. Zaten son 3-4 gündür 95 oktan benzinde sıkıntı yaşayan benzin istasyonları bugün de benzin alamayınca kriz daha da büyüdü.

Akaryakıt tedarikçilerinin hükümet üzerinde bir baskı yaratmak için bu yola gittiğin kaydeden benzin istasyonu yöneticileri “Hem vatandaş hem de benzin istasyonları mağdur ediliyor. Kaosa kaos biz de kapatabiliriz ancak bu çözüm değildir. Oturup anlaşılması gerek” diye konuştu.

20/10/2021 10:53
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TAGS: akaryakıt, kriz, petrol,
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