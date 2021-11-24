Asgari Ücret Ne Zaman ve Ne Kadar Artacak

Yine bir seçim dönemi, yine seçim yasakları ve yine muhtemelen gecikecek olan asgari ücret artışı. Çalışanların ve her geçen gün ağırlaşan hayat şartlarının gecikmeye tahammülü var mı? İşte sorumuz ve sorunumuz tam da bu.

Asgari Ücretle ilgili tartışmalar genelde toplumun önemli bir kesimini ilgilendirmektedir. Çünkü asgari ücretteki değişiklikler hem bu ücret ile geçinmek zorunda olanlara az da olsa yaşanan hayat pahalılığı karşısında koruma sağlamakta hem de sosyal güvenlik fonlarının (sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı daireleri) mali dengesinin bozulmasını engellemektedir. Bu nedenle de Asgari ücretin zamanında değişmesi önemlidir

2020 yılı mart ayından itibaren başlayan pandemi süreci ve hemen ardından devam eden döviz kurlarındaki aşırı hareketlilik ülkedeki tüm kesimlerin alım gücünü etkilemiştir. Bu şartlar altında 2021 yılının ikinci asgari ücreti belirlenirken pazarlıklar çok çetin geçmiş 2020 yılında başlayan istihdam teşviklerinin devamı şartıyla yüzde 12.95 artışla zar zor asgari ücret yükseltilmiştir.

Bugünlerde Türkiye’de asgari ücretin yükseltilmesi ile ilgili olarak sürdürülen çalışmaları ve bu yönde yapılan tartışmaları ilgi ile takip ediyorum. Ayrıca asgari ücret uygulaması ile ilgili olarak yeni bir çalışma yapıldığı ve 2022 yılından itibaren mesleklere göre belirlenecek yeni bir asgari ücret uygulaması üzerinde çalışıldığı üzerinde durulmaktadır. Ayrıntılarını ben de merakla bekliyorum doğrusu.

Paydaş tarafların yaptığı açıklamalara göre asgari ücrete bu yıl sonu itibarı ile en az yüzde 25-30 bandında artış yapılabileceği yönünde. Yapılan açıklamalara ve ağırlıklı olarak üzerinde durulan senaryoya göre, 2022'de Türkiye’de asgari ücretin brüt 4.650 lira olacağı ve çalışanın eline geçecek net ücretin 3.673 lira civarında olacağı yönündedir. Bu da yüzde 30 artış demek.

Türkiye’deki bu tartışmaların ve artış oranlarının konuşulduğu bu günlerde bizdeki asgari ücret pazarlıklarının çok çetin geçeceğini söylemek için kahin olmaya gerek yok sanırım.

Şimdi gelelim bizdeki meseleye. Asgari Ücret ne zaman ve ne kadar yükselecek ?

Mevcut yasaya göre Asgari ücreti; Asgari ücret tesbit komisyonu yılda en az bir defa olmak üzere, yükseltebilir.

Burada esas sorun 23 Ocak 2022 tarihinde ülkede genel seçimlerin yapılacak olması ve asgari ücret tesbit çalışmalarının sonuçlanmasına kadar geçecek dönem içerisinde seçim yasaklarının başlayacak olması ve asgari ücretin yeniden belirlenmesinin seçim yasaklarına takılıp takılmayacağı.

Benim şahsi görüşüm asgari ücretin değiştirilmesi ya da yükseltilmesi için hazırlıklara başlamak ve karar almak seçim yasaklarına girmez.

5/1976 sayılı Seçim ve Halk Oylaması Yasasının 79 .md’nde belirtilen seçim süresince yapılamayacak işler içerisinde asgari ücretin yükseltilmesini engelleyen bir yasaklama bulunmamaktadır.

Ancak seçim yasakları gerekçesi ile asgari ücret belirlenmeyecek ve seçim sonrasına kalacaktır muhtemelen. Bu da en iyi ihtimalle yeni asgari ücretin 1 Şubat ya da 1 Mart 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde değiştirileceği anlamına gelmektedir.

Gelelim ikinci soruya. Asgari ücret ne kadar yükselecek?

Asgari ücret belirlenirken çok sayıda etken olmakla birlikte hayat pahalılığının genel seyri ilkesi uyarınca ilgili yılda gerçekleşen enflasyon oranları mutlaka dikkate alınacaktır.

En son asgari ücret 1 Eylül 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde belirlendiğine göre bu tarihten itibaren gerçekleşen hayat pahalılığı oranları 2022 yılının ilk asgari ücreti belirlenirken mutlaka dikkate alınacaktır ya da alınmalıdır.

Bu nedenle ben 2022 yılının ilk asgari ücretinde artış oranının istihdam teşviklerinin de yardımıyla %11-15 bandı içerisinde olacağını tahmin ediyorum. Yani bu da brüt asgari ücretin 5520 TL ile 5715 TL arasında bir yerde belirleneceği anlamına gelmektedir.

Ama daha önce de çok defa söylediğim gibi 1975 tarihli miyadını doldurmuş olan Asgari Ücretler yasasını değiştirmeden maalesef ne isa’ya ne de musa’ya yaranamayıp dövünüp duracağız.

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24/11/2021 10:02