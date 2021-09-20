“Meşhur” mu ? yoksa “Fenomen” mi ?

Teknoloji bilgiye en kolay ve hızlı ulaşmanın yolu. İnsanlara ulaşım, tedavi yöntemleri, bilimsel çalışmalar ve daha birçok alanda hem zaman kazandırıyor hem de fayda sağlıyor. İletişimi daha kolay hale getirirken uzakları da yakınlaştırıyor. Kısaca burada saymakla bitiremeyeceğimiz oldukça fazla kolaylıklar sağlıyor.

Bu sayede günümüz dünyası artık çok daha evrensel. Bu da kültürler arası etkileşimin çok daha yoğun olduğu dünya demek.

İlerleyen teknoloji ile iletişimde sınırlar kalkmış ve çok sayıda yeni kavram ve kelime tüm dünyanın ortak kullanımı haline gelmiştir.

Bunlardan biri de “FENOMEN”kelimesi.

Son dönemde benim gibi sizde “fenomen” kelimesi ile mutlaka çok fazla karşılaşıyorsunuzdur.

Peki ne demektir bu “Fenomen”?

“Fenomen” kelimesi dilimize yabancı dilden girmiş ve tamamen yanlış anlamlar yükleyerek kullandığımız kelimelerden sadece biri. Birçoğumuz da bunun farkında bile değiliz.

“Fenomen” kelimesinin bilgisayar sistemlerini birbirine bağlayan elektronik iletişim ağı yani İnternetle hayatımıza girdiğini da söyleyebiliriz. En çok da Sosyal ağlarda karşımıza çıkıyor.

Günlük dilde şaşırtıcı, farklı, olağan üstü, özgün vb… olay ve durumları belirtmek için kullanılan “fenomen” kelimesini wikipedi duyularla algılanabilen şey olarak tanımlıyor.

Yani günlük kullanımının aksine genel kullanımda böyle bir anlamı yok “fenomen” kelimesinin. Hatta daha da ileri boyutta “fenomen” Felsefede somut, algılanabilir ve denenebilir olay ve nesne demektir. Bir nesne, olay ya da sürecin nesnel gerçekliğini vurgulayan bir ifadedir.

Ancak günlük dilde Facebook, Instagram Twitter ve YouTube gibi Sosyal ağlarda genelin dışına çıkarak farklı şeyler yapan, özgün olan, değerleri ve düşünceleri, çevreden veya toplumdaki insanlardan daha “değerli” görülen ve ekseriyetle yazı ve fotoğraf paylaşımları geniş kitleler tarafından beğenilen ve takip edilen kişilere” fenomen” denilmektedir.

Sosyal platformlarda yüz binlere hatta milyonlara varan takipçiye ulaşmış bir çok “fenomen” mevcut. Sosyal ağlar aracılığıyla ortaya çıkan bu ‘fenomenler’ dijital dünyanın yeni ünlüleri olarak önemli bir kitleye de hitap etmektedirler.

Hatta günümüzde birçok marka, bilinirliliğini ve satışlarını arttırmak için farklı farklı sosyal ağlarda yer alarak ve çeşitli dijital reklam stratejilerini bu “fenomenler” aracılığı ile uygulayarak hedef kitleyi bu şekilde etkilemeye çalışmaktadırlar. Bu işler için de bu “fenomenlere” çok yüksek miktarda paralar ödemektedirler.

Uzun lafın kısası yanlış kullanılmış olsa da günlük dilde kitleler tarafından çok fazla tercih edilen, beğenilen ve çok büyük kitlelerce vazgeçilmez olan aynı zamanda kaliteli olan şeye/şeylere ”fenomen” denmektedir. “Fenomen” olan şeyin de popülaritesi doğal olarak yüksektir. Buna da halk arasında biz “meşhur” diyoruz aslında.

Bu yüzden herkes ve her şey “fenomen” değildir ve olamaz da. Çünkü meşhur değildirler.

Örnek vermek gerekirse bizim rahmetli Anibal ve Zekai usta birer “kebap fenomeni idi”. Yine Çember kebap Tayfun şiş köftede bir “fenomendir”. Ancak faaliyete daha yeni başlayan bir başka kebapçı daha “fenomen” olmamıştır ama yaptığı şeftali kebabı bir “fenomendir”. Çünkü şeftali kebabı geniş kitleler tarafından beğenilmekte ve sevilmektedir.

Biraz karışık oldu galiba ama başka türlü da izahı yok gerçekten.

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20/09/2021 15:08