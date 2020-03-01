Polisten 3 bölgede etkin denetim

Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt Polis Müdürlükleri dün 20.00-01.00 saatleri arasında sorumluluk sahalarında asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirilmiştir.

Girne’de gerçekleştirilen denetimler sırasında, bölgede faaliyet gösteren barlar ve diskolar kontrol edilmiş ve herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamıştır. Kumarhanelerde yapılan kontrollerde ise kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan 10 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu ise toplam 295 araç kontrol edilmiş ve 4’ü alkollü olmak üzere toplam 72 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilmiştir.

Güzelyurt’ta gerçekleştirilen denetimler sırasında, bölgede faaliyet gösteren bet ofisleri, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri ve kahvehaneler kontrol edilmiştir. Yapılan denetimler neticesinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamıştır.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu 450 araç kontrol edilmiş ve 51 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, bir şahıs hakkında “tecavüzi alet taşıma” suçundan soruşturma başlatılmıştır.

Gazimağusa gerçekleştirilen denetimler sırasında, bölgede faaliyet gösteren kumarhaneler kontrol edilmiş ve kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan 10 kişi tespit 4edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu 500 araç kontrol edilmiş ve 143 araç sürücüsü araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilmiştir.

01/03/2020 12:22