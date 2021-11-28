'Sağlık Olsun' diye diye

Bugünlerde sohbet ederken fark ettiğim bir şey var. Ya birilerini avutuyoruz ya da birileri bizi avutuyor. Havadan sudan bahsedemez olduk. Halbuki havadan sudan bahsetmek çok da sudan bir mesele değildir gayet de güzeldir.

Biz ne yapıyoruz daha çok dertleşiyoruz. Dertleşirken de birbirimize sürekli “Sağlık Olsun” diyor ve “Sağlık Olsun” demekten başka bir şey yapmıyoruz sanki.

İstenmeyen bir şey olduğunda, çaresiz kalınan durumlarda, yolunda gitmeyen, hayal kırıklıkları yaşadığımız, elden bir şeyin gelmediği hallerde, ağzımızdan hep “Sağlık Olsun” deyimi çıkar.

Güzeldir ve faydalıdır da aslında “Sağlık Olsun” deyimi. Söylediğimiz kişiye psikolojik bir rahatlama sağlar. Ama sürekli kullanınca psikolojik rahatlatmadan çok bir yerde züğürt tesellisi gibi olur.

“Sağlık Olsun” deyimini kimse bu ülke insanı kadar kullanmamıştır. Durum bu maalesef.

Geçen akşam birkaç dostumla koyu bir sohbetteyiz. Birbirimize anlattığımız çeşitli olaylar karşısında onlar bana ben onlara sürekli durmadan “Sağlık Olsun” deyip duruyoruz. Masadaki sohbetin dışında kaldığım, karşılıklı konuşan arkadaşları dinlediğim bir sırada bu durumumuz dikkatimi çekti ve birden birbirimize niye bu kadar “Sağlık Olsun” dediğimizi düşündüm. Bu durum aslında çok da sağlıklı değildi. Esasen bir yerde çaresizliğimizin göstergesiydi.

İşte bizde böyle bir durum bu ara çok yaygın. “Sağlık Olsun” demekten illallah ettik nerdeyse.

‘‘Abi iş yok; iş yerini kapattım.’’ - Gardaş “Sağlık Olsun”

‘‘Abi çocuk üniversiteyi bitirdi 1 yıldır iş arar; Napacayık?’’- Gardaş “Sağlık Olsun”

‘‘Abi bankaya her ay 300 Sterlin taksit öderim, Sterlin oldu 17 TL Napacam ben?’’ -Gardaş “Sağlık Olsun”

Bu örnekleri çoğaltmak mümkün. Bir insan evladı bu kadar “Sağlık Olsun” dememeli. Böyle durumlar, sağlıksız ve beklentisiz toplumlar yaratıyor. Sanki öğrenilmiş çaresizliğe teslim olmuşuz gibi ya da bütün olumsuz şeyler kadermiş de değiştirmek için elimizden hiçbir çare gelmiyormuş gibi.

Örneğin, İngiltere’de yaşayan İngilizler gün içinde sürekli birbirlerine “Never Mind” diyor mu? Zannetmem söylemiyorlardır.

Evet pandemi krizini yaşadığımız Covid’in başını alıp gittiği, tüm dünyayı hem sağlık hem ekonomik hem de sosyal yönden sarstığı bugünlerde gerçekten ama gerçekten de sağlık olsun, Allah kimseye amansız dert, tasa ve sağlık sorunu göstermesin. Ama bu kadar çok “Sağlık Olsun” diyeceğimiz koşullar da olmasın.

Bu ara bazı şeyler ters gidiyor. Bunların bir kısmı takdiri ilahi ama bir kısmını çözmek de bizzat bizim elimizde.

Kolayca çözülebilecek şeyleri çözmememizi ve bunları hemen kabullenmemizi ben doğru bulmuyorum. Üstelik bunları çözemiyoruz ya da birileri çözemiyor diye “Sağlık Olsun” diyerek kabullenmeye de hiç niyetim yok.

Çünkü ben bu ülkede bir çok sorunun iyi yöneticiler ve iyi bir yönetimle çözülebileceğine inanıyorum. Bunu sağladığımız zaman mevcut sorunlarımızın önemli bir kısmı çözülecektir emin olun.

Sağlığınıza dikkat edin diyerek yazıyı sonlandıralım.

Sıhhatimizin yerinde olduğu güzel günlerimiz çok olsun.

Bu habere tepkiniz:



28/11/2021 13:48