2021’de tatil planımızı hangi tarihlerde yapalım?

Zorlu geçen 2020 yılından sonra 2021 yılında bazı belirsizliklerin devam edip etmeyeceği merak konusu… 2021 yılını merak edenler için Türkiye’nin lider uçak ve otobüs bileti sitesi Enuygun, Türkiye’nin doktoralı astroloğu Şenay Devi’nin kapısını çaldı ve koronavirüsün ne zaman hayatımızdan gideceğini, tatil planlarımızı hangi tarihlerde yapmamız gerektiğini sordu.

Pandemi sürecinde hayatımızda öyle belirsizlikler yaşıyoruz ki, plan yapmak zorlaşıyor. Astrologlar 2020 yılının zor geçeceğini söylemişti, öyle de oldu. 2021 yılını merak edenler için Türkiye’nin lider uçak ve otobüs bileti sitesi Enuygun, Türkiye’nin doktoralı astroloğu Şenay Devi’nin kapısını çaldı ve yıldızların pandemi süreci için neler söylediğini sordu. Yeni yılda seyahatlerimiz nasıl olacak, koronavirüs hayatımızdan ne zaman gidecek, tatil planlarımızı hangi tarihlerde yapmalıyız gibi sorulara gökyüzünün rehberliği eşliğinde göz atmaya ne dersiniz?

Pandemi ne zaman sona erecek?

Astrolog Şenay Devi, gökyüzünün 2021 Nisan sonuna kadar pandemi ile zorlu mücadelemizin hız kesmeden devam edeceğini vurguladığını söylüyor. Devi’ye göre, yıl sonuna kadar Kovid-19 ve farklı virüslerin ortaya çıkması, insan ve hayvanların salgın hastalıklarla sınanacağının göstergesi. Ancak farklı tedavi yöntemlerinin gelişmesi, mücadelede daha istikrarlı gelişmeleri de beraberinde getirebilir ve aşılar ile ilgili beklenen sonuçların alınması 2022 yılının Kasım ayını bulabilir.

Yeni seyahat kartları gündeme gelecek

Astrolog Devi, yıl boyunca hava yolu seyahatleri ile ilgili pek çok değişiklikle karşı karşıya kalabileceğimizi söyleyerek, “Seyahatler eskisi gibi olmayacak. Aylardır evde olmak, çoğu insanı 2021'de bastırılmış bir seyahat dürtüsüne yöneltecek. Yeni uygulamalar, seyahat pasaportları veya sağlık pasaportlarını gündeme taşıyacak. Ülkeler, seyahat edenlerin test veya aşı durumunu gösteren yeni seyahat kartları düzenlemeye başlayabilir. Kovid-19 seyahat kartları, ticari binalar ve ulaşım merkezlerinde daha hızlı check-in yapmak için kullanılabilir. Hatta küresel seyahat için ve şehir dışı gezilerinde bile istenebilir. Testler, yeni güvenlik önlemi olacak. Herkes için riskleri azaltmak adına havalimanları, tren istasyonları gibi birçok alanda hızlı testler yaygın hale gelecek.” dedi.

2021’de rotamız doğa

2021’de kıymetini bugüne dek pek bilemediğimiz, doğayla iç içe seyahatlerin ön plana çıkacağını söyleyen Astrolog Devi, “Doğaya yönelik geziler, kısa tatil planları ve seyahatler 2021’in en çok tercih edilenleri arasında olacak gibi görünüyor. Denizin ve ormanın bütünlüğünü koruyan her yer daha da önem kazanacak. Butik oteller ve sağlık kampları, dağcılık ve dağ kampları bundan sonra en popüler seyahat tercihleri arasında yerini alacak.” diyor. Astrolog Devi’ye göre, 2021’de seyahat anlamında en çok ilgi görecek ülkeler ise Türkiye, Endonezya, Meksika, Yeni Zelanda, Peru ve Balkan ülkeleri…

Sosyalleşme aktiviteleri için Nisan sonunu bekleyin

2020’de insanlık için diriliş ateşinin son tutulma ile başladığını ve 2021 boyunca bu ateşin harmanlanacağını söyleyen Asrolog Devi, “Hep bana, hep benim” demeyenler, biz olma bilincine erişen, başkalarının haklarına saygılı olanlar, iyilik çemberinin sorumluluğunun yüksek bilincinde yer alanlar, zorluklar ile mücadelede daha etkili olacak. Restoran, kafe, spor salonları ve bunun gibi pek çok sosyal aktivitede de yeni yapılanmalar söz konusu. Eski özgür günlerimizi arayacağız gibi görünüyor. Belirli saat ve zamanlar, yeni kurallar ile 27 Nisan 2021’den sonrası daha umut verici görünüyor.” açıklamasında bulundu.

Yeni normal yaşam alanlarımızı, eğitimi nasıl etkileyecek?

Astrolog Devi evden çalışma modeliyle birlikte hayatımıza giren değişikleri de şöyle yorumluyor; “Evden çalışma düzeni yaşadığımız yerleri de etkileyecek. Haksızlık ettiğimiz doğanın önemini daha iyi kavrayıp, yaşam alanlarımızı bu tarz yerlere yönlendireceğiz. Gençler teknoloji ve doğayı iş ve eğitim hayatlarında uzunca bir süre kullanmaya odaklanacaklar. Eğitim ve çalışma hayatlarımızda yıl sonuna kadar değişkenlikler ve kısıtlamalar deneyimleyebiliriz. Tüm insanlık olarak teknolojinin büyülü dünyasında kaybettiğimiz benliğimizi, teknolojiyi doğru kullanarak hayatımızı idame ettirme noktasında geliştirip kazanımlarımızı, eğitimimizi sürdürmek için kullanacağımız bir döngüdeyiz.”

2021’de burçlara göre seyahat

2021 yılı için burçlara göre seyahat yorumlarını da paylaşan Astrolog Devi, “Ateş grupları Koç, Aslan ve Yay’lar yıl boyunca deniz ve kara seyahatlerini, kısa ve uzun seyahatleri tercih edecekler. Kendi içsel dönüşümlerini sağlamak, hayata daha sıkı bağlanmak için ihtiyaçları olan enerjiyi doğada bulacaklar. Toprak grupları Boğa, Başak ve Oğlak’lar için karavan seyahatleri oldukça cezbedici gelecektir. Keşfedilmemiş pek çok şeyin farkına varacakları, sağlık ve detoks kamplarını tercih edecekleri tatil planlarını gerçekleştirebilirler. Su grupları Yengeç, Akrep ve Balık’lar, ruhsal olarak kendilerini bulma yolculuklarında tapınaklar, kutsal mekanlar ve dağ gezilerine yönelik aktivitelerin içinde olacakları tatil planlarını tercih edebilirler. Hava grupları İkizler, Terazi ve Kova’lar, organik tarım ve hayvancılık ile ilgilenebilme imkanı olan tatil tercihlerinde bulunabilirler. Doğanın içinde üretmek hava gruplarının en çok tercih edeceği tatil seçenekleri arasında yer alacaktır.” dedi.

Son olarak Astrolog Şenay Devi, 2021 için gökyüzünün bizlere mesajını da şu şekilde iletiyor: “Mevlana der ki; ‘Ümitsizlik köyüne gitme, ümitler var. Karanlığa doğru yürüme, güneşler var.’ Bu ilke ile hareket ettiğimizde, hayatta şükredilecek ne denli güzellikler olduğunu fark ederek zorluklar karşısında daha duyarlı ve bilinçli bir şekilde mücadele edebileceğiz.”

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29/12/2020 15:39