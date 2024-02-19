Kıbrıs'a seyahat etmeden önce iyi ki öğrendim diyeceğiniz bilgiler

Kuzey Kıbrıs, diğer adıyla Yavruvatan her sezon ülkemizin dört bir yanından misafire ev sahipliği yapıyor. Sıcak kanlı insanları, kendine has kültürü, yöresel lezzetleri ile keşfedilmeyi bekleyen eşsiz doğası da birleşine harika bir tatil destinasyonu olarak herkesin tatil rotasının ilk sırasında yer alıyor. Keşke Kuzey Kıbrıs’a gitmeden önce bilseydim diyeceğiniz sayısız detay ve öneriyi yazımızda bulabilirsiniz.

Adaya giriş nasıl yapılır? Vize gerekiyor mu?

K.K.T.C.’ye giriş yapabilmeniz için gerekenlerden başlarsak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine giriş için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından herhangi bir vize istenmiyor. Dolayısıyla pasaportunuzu dahi yanınızda bulundurmanız gerekmiyor. Yalnızca kimlik bilgilerinizin eksiksiz ve güncel olduğu T.C. kimlik belgesi ile Yavruvatan’a giriş yapabilirsiniz. Giriş çıkış formu doldurmanız yeterli. Ehliyet vb. belgeler kimlik olarak kabul görmüyor.

Kuzey Kıbrıs para birimi nedir?

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin resmi para birimi Türk Lirası. Dolayısıyla herhangi bir döviz alma ya da bozdurma işlemi yaptırmanıza gerek yok. Ülke genelindeki yeme-içme masraflarını bilmek seyahatinizde ortalama ne kadar harcayacağınız hakkında bilgi verebilir. Kuzey Kıbrıs’ta yeme içme vb. için harcayacağınız tutar Türkiye’deki ortalamalara yakın olacaktır. Kuzey Kıbrıs iklimi nasıl? Seyahatinizi gerçekleştirmeyi planladığınız mevsime göre değişmekle birlikte K.K.T.C.’nin genel hava durumu yazları sıcak ve kurak diyebiliriz. Yaz ya da kış sezonu için tatil hazırlıkları yapıyor olabilirsiniz, buna bağlı olarak hava durumunu ve iklimi önceden bilerek valiz hazırlığı yapmak işinizi kolaylaştırabilir. Akdeniz iklimi etkisi altında olduğu için yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlı geçiyor. Dolayısı ile tatilinizi planlamanız için en ideal mevsim genellikle ılıman geçen nisan, mayıs ya da ekim-kasım arası. Yazın da aşırı kurak geçen iklimde sıcaklık değerlerinin ciddi derecelere ulaşmasını sorun kabul etmiyorsanız eşsiz sahil ve plajların keyfini çıkarabilirsiniz. Nispeten serin geçen ve nem oranlarının düşük olduğu bahar sezonu daha çok doğa keşfi ve kültür turizmi meraklılarının tercih edebileceği tarihler. Ayrıca otel konaklama fiyatları da yaz sezonuna kıyasla düşük olan bu tarihlerde dingin ve sakin bir tatil deneyimi mümkün. Kıbrıs nerede kalmalı? Bu sorunun yanıtı genelde balayı çiftlerinin, romantik tatil yapmak isteyen çiftlerin ve bayramlarda ünlü isimlerin çıktığı otelleri arayan turistlerin nezdinde resort ya da ultra lüks her şey dahil oteller. Nasıl bir otelde kalmak istediğiniz ise tatilinizin amaç ve temasına göre şekillenir. Balayı otelleri, Casino otelleri, tatil otelleri tercih edebileceğiniz konaklama seçeneklerinden. Kıbrıs’ta ne yemeli? Şeftali kebabı, Kıbrıs köftesi, fırın tava, ayçiçeği dolması gibi bilindik lezzetlerin yanı sıra Kelftiko adındaki kuzu etinden yapılan yemeği, kolakas yahnisini ve pirohu mantısını demeden dönmeyin. Tatlı bir sonla yavru vatana veda etmek isterseniz ekmek kadayıfını öneririz. Kıbrıs’a gidip nereleri gezelim? Girne kalesi, Bellapais Manastırı gibi Beşparmak Dağları'nın eşsiz manzarasına bakan tarihi yapıları ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca pek çok filme ilham olan Aziz Hilarion Kalesi de görülecek yerler listenizde yer almalı. Antik kent gezmeyi sevenler için de Soli Antik Kenti ve Salamis Harabeleri oldukça büyüleyici gelecektir. Yazlıkçılardansanız Alagadi Plajı'nda caretta caretta kaplumbağaları ile keyifli bir plaj günü geçirebilirsiniz. Adadan ayrılmadan önce mutlaka şehitliği ziyaret etmenizi öneririz. Kuzey Kıbrıs’tan ne hediyelik alınır? Kuzey Kıbrıs'ta alışveriş yapabileceğiniz pek çok yer var fakat otantik ve yerel ürünler için ilk adresiniz Girne Çarşısı olmalı. Başkent Lefkoşa'nın en gözde ve tarihi çarşısı Bandabulya Çarşısı yöreye özgü el işi ürünleri bulabilir, yine Lefkoşa'da bulunan Arasta Çarşı'da meşhur el örmesi kilimler alabilirsiniz. Adada ulaşım nasıl?

Adada toplu ulaşım yok araç kiralayarak ada içinde kendi konforunuzla seyahat edebilirsiniz.

Kuzey Kıbrıs’a nasıl gidilir? Kuzey Kıbrıs'a ülkemizden Türk Hava Yolları, Pegasus Hava Yolları ve Anadolujet direkt uçuşlar düzenleyen havayolu firmaları. Seferler Lefkoşa şehir merkezine 23 kilometre mesafede yer alan Ercan Havalimanı varışlı oluyor. Bu firmaların güncel uçuşlarını ve fiyat listesini öğrenip uçak bileti almak için en güvenilir seyahat firmalarının sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Kıbrıs’a gidecekler en çok uçak yolculuğunu tercih ediyor. Kıbrıs’a en çok uçulan şehirler arasında İstanbul, İzmir, Ankara ve Antalya yer alıyor. Antalya Kıbrıs uçak bileti ise ortalama 3.857,99 TL-10.80,99 TL arasında değişiyor. Türkiye'den Kuzey Kıbrıs'a ulaşım için bir diğer seçenek de feribot. Mersin Taşucu Feribot Limanı'ndan Gazimağusa Limanı'na ulaşım mümkün. 2 saatlik yolculukla varabilirsiniz. Kuzey Kıbrıs’ta gece hayatı nasıl? Gece hayatı en az İstanbul kadar renkli olan Kuzey Kıbrıs eğlence anlayışı farklı olan her türden insana hitap ediyor. Barlar, gece kulüpleri, tavernalar, meyhaneler ve casino'lar yaygın olduğu gibi konser, tiyatro ve müzik severleri de memnun edecek etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

Kuzey Kıbrıs’ta önemli festival ve günler neler?

Aylar Festival Şubat-Mart Kıbrıs Karnavalı Mayıs-Haziran Bellapais Müzik Festivali Haziran-Temmuz Güzelyurt Portakal Festivali Haziran-Temmuz Mağusa Kültür ve Sanat Festivali Ağustos Limasol Folklor Festivali Ağustos Meryem Ana Festivali Ekim Girne Zeytin Festivali Kasım Lefke Hurma Festivali

Önemli günler

Ülkemizdekinden farklı olarak kendi yerel bayramları şu şekilde. Bu günlerde turistik aktivite ve mekanlarda aksamalar söz konusu olabileceği için not almanızda fayda var.

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı

1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı

15 Kasım KKTC Cumhuriyet Bayramı

Araç kiralayacakların dikkatine

Kuzey Kıbrıs’ta trafik sol şeritten aktığı için araç direksiyonları sağda yer alıyor.