Uçak Yolculuğu Yapmanın Püf Noktaları

Bildiğiniz gibi uçak yolculuğu gitmek istediğiniz yere hem hızlı hem de güvenli bir şekilde ulaşmanızı sağlar. Ancak daha önce hiç uçak ile seyahat etmeyenlerin bazı konularda tedirginlik yaşadığı da biliniyor. Bu içerikte hem tedirginliklerini ortadan kaldırmayı hem de uçakla yolculuk yaparken dikkat edilmesi gerekenleri hatırlamanızı amaçlıyoruz.

Planlama

Öncelikle nereye, ne zaman seyahat edeceğinizi planlamanız gerekiyor. Uçak biletinizi erken dönemde satın alırsanız daha az ödeme yapma imkânınız olur. Bu nedenle planlama aşamasını seyahatinizden en erken birkaç ay öncesinde tamamlamanızda fayda olacaktır. Bir yandan biletinizi daha uygun fiyata alırken diğer yandan da hazırlıklarınızı yapmanız için daha fazla zamanınız olacak. Bu arada seyahatten önce gezilebilecek yerler ve özellikle de müzeler hakkında bilgi alarak seyahat programınızı daha verimli şekilde yapabilirsiniz.

Uçuş Öncesi Hazırlıklar

Artık uçak biletinizi satın aldıysanız uçuştan önce yapmanız gerekenlere geçebiliriz. Eğer yurt dışına seyahat edecekseniz pasaportunuzu yanınıza aldığınızdan emin olmalısınız. Aynı zamanda vize işlemlerinizi de tamamlamış olmanız gerekiyor. Pasaportunuzun süresini mutlaka kontrol edin ve güncel olduğundan emin olun. Havaalanına uçuşunuzdan en az 2 saat önce gitmelisiniz. İşlemler nedeniyle havaalanında bir süre zaman geçirmeniz gerekecek. Uçuş saatine az bir süre varken havaalanına ulaşmanız durumunda uçağınızı kaçırabilirsiniz. Bu nedenle uçuş saatinizi kontrol edin ve havaalanına mutlaka erken bir zaman diliminde ulaşım sağlayın.

Check-In İşlemlerini Unutmayın!

Uçağa binmeden önce mutlaka check in işlemlerinizi de gerçekleştirmelisiniz. Bunun için iki seçeneğinizi bulunuyor. Bunlardan ilki havaalanına erkenden giderek bu işlemleri havaalanında yapmanızdır. İkinci seçenek ise online olarak internetten check in işlemlerinizi yapmanızdır ve bu ikinci seçeneğin çok daha avantajlı olduğunu belirtmeliyiz. Bu sayede uçuştan saatlerce önce havaalanına gitmek zorunda kalmıyorlar.

Bagaj Kurallarına Uyun

Uçak ile seyahat etmek istiyorsanız bagaj kurallarına da uymanız gerekir. Nereye ve ne zaman seyahat edeceğiniz ya da hangi havayolu firmasını seçtiğiniz gibi çeşitli unsurlara bağlı olarak size sunulan bagaj hakkı değişebilir. Bu nedenle uçak biletinizi alırken mutlaka bagaj hakkınızın kaç kg olduğunu öğrenmelisiniz. Aynı durum el bagajı için de geçerlidir. Bagaj kuralları sadece kaç kg olacağı konusunu kapsamıyor. Aynı zamanda bazı eşyalarınızı el bagajında taşımanız da yasaktır. Bu eşyalara şu örnekleri verebiliriz:

Bıçak, makas ya da jilet gibi kesici ve delici aletler

Çakmak gazı, deodorant gibi patlayıcı ve yanıcı özellikte olan eşyalar

Beyzbol sopası ya da golf sopası gibi bazı spor malzemeleri

Benzin, tiner ya da boya gibi koku yayan ve yanıcı özellikte olan malzemeler

Her türlü ateşli silahlar

Asitler, alkali maddeler ve klor gibi zehirli ya da aşındırıcı özellikte olan maddeler

Elektronik şok cihazları

Kendinden ısıtmalı yemekler

Elektronik sigara cihazları

Elbette güvenlik gerekçesi ile yukarıda sıraladığımız malzemelerden daha farklı eşyaların ve materyallerin de el bagajına ya da normal bagaja konması, taşınması yasak olabilir. Bu konuda seçtiğiniz havayolu firmasının internet sitesinden daha detaylı bilgi alabilirsiniz.

Güvenlik Kontrolü

Uçağa binmeden önce mutlaka güvenlik kontrol noktasından geçmeniz gerekiyor. Buradan daha hızlı geçmek için metal eşyalarınızı çıkarmanızda fayda olacaktır. Güvenlik kontrolünden geçmeden uçağa binmenizin mümkün olmadığını da hatırlatalım. Aynı zamanda yanınızda belirli bir ml’den daha fazla sıvı madde olacak şekilde bu kontrolden geçemezsiniz. Dolayısıyla yüksek hacimli parfüm ve benzeri eşyalarınızı da yanınıza almamalısınız. Bu oran sivil havacılık kurallarına göre 100 ml olarak belirlenmiştir ancak siz yine de uçak bileti aldığınız havayolu firmasının internet sitesinde belirtilen oran kontrollerini gerçekleştirin.

Uçak İçi Kurallar

Uçaklarda tüm yolcuların hem güvenli hem de rahat bir yolculuk süreci yaşaması amaçlanır. Bu nedenle uygulanan bazı kurallar vardır ve tüm yolcuların da bu kurallara uyması beklenir. Öncelikle kesinlikle yüksek sesle konuşmamalısınız. Diğer yolcuların rahatsız olmaması için müzik dinlerken ya da video izlerken cihazların sesini açmamalı, kesinlikle kulaklık kullanmalısınız. Uçağın kalkışı ve inişi sırasında elektronik cihazlarınızı kapatmalısınız. Koltuğunuzun arkalığını kullanırken diğer yolcuları rahatsız etmemeye özen göstermelisiniz.

Kalkışlarda ve inişlerde emniyet kemerinizin kesinlikle takılı olması gerekir. Aynı zamanda kabin ekibi tarafından yapılan tüm uyarıları dikkate almanız da büyük bir önem taşır. Uçak içinde uygulanan kurallara uymanız sadece kendinizin değil diğer yolcuların da güvenli ve konforlu bir seyahat süreci yaşaması bakımından önem taşır.

Uçak Bileti Alırken Dikkat!

Uçak biletinizi internetten online olarak da satın alabilirsiniz. Örneğin İstanbul İzmir Uçak Bileti alacağınızı varsayalım, eğer seyahat tarihlerinizi esnek tutma şansınız varsa daha ekonomik seçenekler bulma şansınız artacaktır. Yine de eğer seyahat tarihiniz önceden belirli ve değiştirmesi mümkün değilse, uçak biletinizi ne kadar erken alırsanız o kadar uygun fiyatlar bulabileceğinizi unutmayın. Bunun haricinde ziyaret ettiğiniz bölgede farklı havalimanı alternatifleri varsa daha ekonomik bir yolculuk için bunlara da bakabilirsiniz, seyahat amacınıza bağlı olarak İzmir yerine Edremit Havalimanı’na uçmayı planlayabilirsiniz.