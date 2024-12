Noel Ruhuyla Dolu Bir Hafta: Zürihten Strasbourg'a

Geçtiğimiz ay, eşim İrfan ve küçük oğlum Doruk ile unutulmaz bir rota izledik:

Zürih, Basel, Colmar, Riquewihr, Mulhouse ve Strasbourg. Her şehrin ve kasabanın kendine has atmosferi, unutulmaz anılar ve deneyimlerle doluydu. Ancak her seyahatte olduğu gibi, bazı zorluklar ve öğrenilen dersler de oldu. İşte bizim deneyimlerimiz ve bu rota üzerine tavsiyelerimiz.

Seyahatimize Zürih'te başladık. Quaibrücke Köprüsü, şehrin keyifli atmosferini tam anlamıyla hissettiğim yerlerden biri oldu.

Sokak müzisyenlerinin ezgileri, kuğuları izlerken bize eşlik etti ve Doruk'un neşesi görülmeye değerdi. Ancak Zürih'teki kısa gezimizde en büyük sorun yemekti. Restoran bulmak neredeyse imkansız ve bu sebeple yemek sorunun yaşamamak için önceden plan yapmanızı şiddetle tavsiye ederim.



Zürih'ten ayrıldıktan sonra Basel'e uğradık. Ancak ne yazık ki 18:00'den önce açık bir restoran bulamadık ve doğruca Mulhouse'a devam ettik.

Mulhouse'un şirin Christmast Market'ı, Saint-Étienne Tapınağı'ın önünde kurulu ve tam anlamıyla büyüleyiciydi. Burada tarçın kokulu kurabiyeler ve sıcak şarap unutulmaz bir tat bıraktı. Ancak noel pazarlarını ziyaret edecekler için ufak bir uyarı: Bu pazarların odak noktaları fast food, kestane, waffle ve hediyelik eşya. Daha doyurucu bir yemek için marketlere gitmeden önce bir restoran planı yapmanız şart.

Mulhouse'da ayrıca hayvanat bahçesini de ziyaret ettik. Hayvanat bahçesi 1868 yılında kurulmuş ve Fransa’nın en eski hayvanat bahçelerinden biri olarak bilinir. Aynı zamanda bir botanik bahçesi de barındırıyor..Parc Zoologique et Botanique de Mulhouse, hem hayvanları hem de botanik bahçesiyle bizi etkiledi.

Giriş için kişi başı 11.5 euro ödedik çocuk ücretsiz. Doruk, ilk kez gördüğü hayvanlar karşısında çok heyecanlandı. Şehir merkezine yakın bu park, özellikle çocuklarla seyahat eden aileler için sakin ve keyifli bir mola nokta.

Colmar, Alsace bölgesinin şarap başkenti olarak biliniyor ve Noel döneminde adeta bir masal diyarına dönüsüyor. Mimari yapısı, noel temalarıyla dekore edilmiş sokakları ve insanı coşkulandıran atmosferiyle büyüleyici bir deneyim sunuyor.

Christmast Market'te bindiğimiz dönme dolap, kasabanın panaromik manzarasını görmemizi sağladı ve Doruk için de unutulmaz bir anı oldu.

Yine tüm gezimiz boyunca yaşadığımız yemek kabusu Colmar'da da peşimizi bırakmadı.

Bizim gibi bistrolarda ayaküstü fastfood öğün geçiştireyim diye düşünmüyorsanız. Mutlaka önceden seçtiğiniz restorana rezervasyon yapmalısınız. Biz kafamıza göre takılırız diye düşündüğümüzden önceden rezervasyon yapmadık ve restoranların önündeki uzun kuyruklar nedeniyle sadece waffle ve sıcak şarapla yetindik.

Colmar'ın ardından sadece 20 dakika uzaklıktaki Riquewihr'e gitmeye karar verdik.

Avrupa'nın en sevimli köylerinden biri olmasına rağmen turist kalabalığı sebebiyle hayal kırıklığı yarattı. Burada eşim İrfan'la da komik bir anımız oldu: Kalabalığı takip ederek aldığı peynir soslu patates, kokusuyla bizi pişman etti ve yemek çöpe gitti.Adının Gratin with munster olduğunu düşündüğüm yemek; haşlanmış patates üzerine ertilmiş peynir ile servis edilen bir sokak yemeği. Ancak üzerindeki peynirin kokusu o kadar ağır ki midemiz bulandı.Bu olay bize kalabalık bir kuyruğun her zaman iyi bir yemek anlamına gelmediğini öğretti.



​Son durak olan Strasbourg, tüm seyahatin en etkileyici noktalarından biriydi. Şehirdeki “La Petite France” bölgesi, kanalları ve mimarisiyle tam anlamıyla büyüleyiciydi.

Gezilecek pek çok nokta barındıran Strasbourg, keşke burada konaklasaydık dedirtti.

Biz seyahatimizi Mulhouse merkezli planlayıp Illzach'ta bir ev kiralamıştık. Ancak Strasbourg merkezli bir konaklama, daha verimli bir deneyim olurdu.



Tavsiyeler:

Yemek Planlaması: Yolculuğunuz boyunca restoran bulmakta zorlanabilirsiniz. Özellikle çocukla seyahat ediyorsanız, yemek duraklarınızı önceden belirleyin.

Noel Pazarları: Sıcak şarap, kestane, waffle gibi atıştırmalıklar çok popüler. Ancak doğru düzgün bir yemek için market dışında restoran aramanız gerekiyor.

Kalabalıklık: Popüler rotalarda turist kalabalığına hazırlıklı olun. Erken saatlerde hareket etmek avantajlı olabilir.

Konaklama Seçimi: Strasbourg gibi merkezi bir lokasyonda konaklamak, seyahatinizi daha kolay ve keyifli hale getirebilir.

Bu seyahat, hem eğlenceli hem de öğretici bir macera olarak hafızalarımızda yer etti. Umarım siz de bu rotayı keyifle deneyimlersiniz!