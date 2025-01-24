Kuzey Kore'nin Wonsan Kalma mega sahil tesisi, füze sahasından turist cennetine dönüştü. Tesisin ilk ziyaretçileri Kuzey'in sıkı dostu Rusya'dan gelen gezginler olacak. Kim Jong Un'un kızıyla birlikte denetlediği tesis, ABD'nin yeni başkanı Trump'ın da dikkatini çekmiş gibi görünüyor.

Bir Rus seyahat acentesine göre, Kuzey Kore'nin Wonsan Kalma mega sahil tesisi, temmuz ayında ilk kez Rus gezginleri ağırlamaya hazırlanıyor.

AİLE ONAYLI PROJE

Eski füze test alanlarının yakınında inşa edilmiş tesis, tatil için türünün tek örneği bir zemin sunuyor.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un tesisi kızıyla birlikte denetlemesi, burayı aile onaylı bir proje haline getiriyor.

TURLAR 1750 DOLAR

Şu anda Kuzey Kore'ye düzenli turlar düzenleyen tek tur acentesine göre tur paketinin fiyatı yaklaşık 1750 dolar.

Turlar, tam pansiyon 7 gece olacak, tüm uçuşlar ve dönüş yolunda başkent Pyongyang'da gezi turları içeren bir güzergah içeriyor.

Fiyat aynı zamanda vize işlemleri ve sigortayı da kapsıyor.

17 BÜYÜK OTELİ VAR

NK News tarafından incelenen bir turist haritasına göre Wonsan Kalma turizm alanı 2,8 kilometrekare bir alanı kapsıyor ve 17 büyük otel, 37 küçük pansiyon, 29 alışveriş merkezi ve 35 kamu hizmeti kuruluşundan oluşuyor.

NK Pro, 2022 yılında bölgede 7 binden fazla oda bulunduğunu tahmin ederek Kuzey Kore'nin günde 10 binden fazla misafir beklediğini öne sürdü.

ABD VE GÜNEY KORELİ TURİSTLERE YASAK!

Geçen hafta çok sayıda seyahat acentesi, Kuzey Kore yetkililerinin ABD ve Güney Kore hariç tüm ülkelerden gelen uluslararası turistlerin kuzeydoğudaki Rason şehrini ziyaret etmesine izin vereceğini duyurdu.

Şimdilik Rason'a Rus olmayan herhangi bir tur düzenlenip düzenlenmediği bilinmiyor.