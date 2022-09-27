Bavul hazırlamanın püf noktaları

"Nasıl olsa giyerim" diyerek alınan kıyafetler yüzünden fazladan bagaj ücreti ödemek, ağır bir bavulu taşımak pek çok tatilcinin başına geliyor. İşte bavul hazırlarken işinize yarayacak pratik bilgiler…

GİYSİLERİNİZİ KOMBİNLEYEREK SEÇİN

Seyahatin olmazsa olmazı olan valizleri doğru hazırlamadığınız sürece size yük olabilir. Geziniz boyunca giyecek seçiminizi dikkatli yapmanız önemli. Giymeyeceğiniz şeyleri 'Nasılsa giyerim' diyerek yanınızda valize almamalısınız. Bunun için kıyafetleri kombinleyerek planlama yapmak işinizi kolaylaştırır. Böylece giymeyeceğiniz pantolonu ya da tişörtü taşımamış olursunuz.

DOĞRU YERLEŞTİRME TEKNİĞİ

Kıyafetlerinizi katmaka yerine rulo yaparak yerleştirirseniz bavuldaki kısıtlı yerden tasarruf sağlamış olursunuz.

Ayakkabı, çanta, çeşitli kozmetik ürünleri, kaban gibi farklı doku ve boyutlarda giysiyi yanınıza almanız gerekebilir. Bunların birbirine karışmaması işinizi kolaylaştırır. Küçük gözleri olan bir valize ihtiyacınız var. Valizin içerisindeki ufak saklama alanlarına takılarınızı, küçük boyutlu kozmetik ürünlerinizi, çorap ya da iç çamaşırı gibi kişisel eşyalarınızı yerleştirebilirsiniz. Kremler, çoraplar gibi birbirinin benzeri eşyaları küçük poşetlere ayırarak da yerleştirebilirsiniz.

SEYAHAT BOY TERCİH EDİN

Uzun süreli bir seyahat için daha çok ayakkabı ve giysiye ihtiyacınız olabilirken, kısa süreli seyahatler için yanınıza daha az miktarda giysi almanız gerekir. Ayrıca birkaç günlük bir seyahat için büyük boy şampuan kutusu almak yerine seyahat boy bir şampuan almalısınız.

VAKUMLU POŞETLERDEN YARARLANIN

Vakumlu poşetlerden yararlanarak bavulunuzu daha ekonomik kullanabilirsiniz. Bu sayede bavulunuzda boş yer kalabilir ve gittiğiniz yerde satın aldığınız eşyaları ya da hediyeleri rahatlıkla yerleştirebilirsiniz.

HER ŞEYİ TEK BAVULA SIĞDIRMAYIN

Yanınıza almanız gereken her şeyi tek bir bavula sığdırmaktan kaçının. Özellikle uçakla seyahat ediyorsanız bagajın kaybolduğu durumlarla sıkıntıyla karşılaşabilirsiniz. Her şeyinizi de tek bir bavula yerleştirdiğiniz için olası bir bagaj kaybı halinde tatilinizi mağduriyetle geçebilir.

Kurtarıcınız olabilecek el ya da sırt çantasına reçeteli ilaçlarınızı, değerli takılarınızı, şarj aletinizi, kitabınızı ya da kameranızı koyabilirsiniz.

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27/09/2022 14:04