Bavul hazırlarken bunlara dikkat! Tatil için eksiğiniz kalmasın…

Kişisel eşyalarınız eksiksiz olmalı

İster tatil, ister iş seyahati olsun; nereye giderseniz gidin mevsime uygun giysileriniz, ayakkabı veya terlikleriniz, gözlük, şapka gibi aksesuarlarınız, hatta diş fırçası, manikür seti , güneş kremi, sabun gibi bakım malzemeleriniz ilk sıradaki ihtiyaçlarınız olacaktır. Bavula ilk sırada bu tip kişisel eşyaları koymak, tatil hazırlığı için atacağınız en önemli adım olabilir.

Resmi evraklar ve gerekli belgeler

Evden bavulunuzu kapıp heyecanla havalimanına gittiğinizi ve pasaportunuzu evde unuttuğunuzu fark ettiğinizi düşünebiliyor musunuz? Evet, bu tam bir kabus olurdu… İşte bu tür aksaklıkların önüne geçebilmek için, bavulunuzu hazırlarken ehliyet, pasaport, kimlik gibi resmi belgelerin yanı sıra, biletiniz, rezervasyon ile ilgili belgeleriniz veya tatil boyunca sizi güvenceye alacak sağlık sigortası poliçeniz ile reçetelerinizi önceden küçük bir çantaya koymak, sizi tüm bu risklerden koruyacaktır. Gideceğiniz yere göre, aşı kartları veya evci hayvanınıza ait kimlik belgeleri gibi dokümanlar da bu listeye dahil olabilir.

Elektronik eşyalarınız 7/24 ihtiyaç

Modern çağda belki de en çok ihtiyaç duyulan kişisel eşyaların başında telefonlar ve tabletler gelir. Günün her saati iletişim ve eğlence ihtiyaçlarını karşılayıp, aynı zamanda resmi/finansal işlerimizi de takip etmemizi sağlan bu cihazlar, tatile çıkarken mutlaka çantaya konulmalı, hatta şarj cihazları veya ek aksesuarları da önceden bavuldaki yerini almalı. Eğer dünyadan uzak, tamamen offline bir tatil düşünüyorsanız, bu seçeneği bypass etmeniz de mümkün tabi.

Para ve banka kartları

Günlük hayatta bile evde unuttuğumuzda büyük sorun yaşadığımız bu ikili, tatil gibi uzaklara yol alacağınız bir dönemde tabii ki en hayati ihtiyacınız olacaktır. Dijital çağda birçok farklı ödeme yöntemi nakit para ve plastik kartların yerine geçse de, emin olun dünyanın birçok yerinde hala nakit paranız olmadan kendinizi yeterince güvende hissetmeniz mümkün değil. Tatil boyunca zor durumda kalmamak için evden çıkarken yanınızda yeteri miktarda nakit para ve banka/kredi kartlarınızın olduğuna emin olun.

İşte şimdi tatil için hazırsınız ve güvenle yola koyulmak sizin için çok daha kolay… Son olarak; gideceğiniz yerdeki hava durumunu veya özel şartları da önceden kontrol ederek, yukarıdaki listeleri güncelleyebilirsiniz. İyi tatiller!