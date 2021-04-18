Evleri yanlarında dünyayı geziyorlar

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını bir yılı aşkın süredir devam ediyor. Sosyal mesafe, maske, sokağa çıkma kısıtlamaları sürerken, bazı insanlar çareyi doğaya kaçmakta buluyor. Çadır, kamp ve karavanlara ilginin her geçen gün fazlalaştığı şu günlerde İstanbul'un Büyükçekmece İlçesi'ndeki Tüyap Fuar Merkezi'nde düzenlenen Karavanist İstanbul Karavan ve Ekipmanları Fuarı, doğaseverlere renkli anlar yaşattı. İstanbul Karavan ve Ekipmanları Fuarı sadece karavan severleri değil, özgür ruhlu gezginleri de bir araya getirdi…

Bahar ve Özgür Kurak, “İki Kafa Bir Dünya” ismiyle gezdikleri yerleri sosyal medyadan paylaşıyor.

Şehrin karmaşasından kaçıp doğayla iç içe olmak isteyenlerin yanı sıra rotasını maviye, yeşile çeviren gezginlerin ve sosyal medya fenomenlerinin de büyük ilgi gösterdiği fuarın son günü ise 13 Nisan tarihiydi. Birbirinden renkli, nostaljik karavanların yanı sıra ultra lüks karavanların da sergilendiği fuarda taşınabilir yaşam alanlarının fiyatı ise 45 bin TL ile 1 milyon lira arasında değişim gösterdi. Koronavirüs pandemisi sürecinde izole tatil arayanların gözdesi haline gelen karavanların birçoğunun fuar boyunca kiralandığı ya da satıldığı bilgisine ulaşılırken, aralarında kendi binek aracını yaşam alanı yapıp yollara düşen de vardı, yıllara meydan okuyan 302 otobüsü alıp yürüyen ev yapmaya başlayan da… Biz de hafta başında bu renkli fuarı ziyaret ederek kendi karavanını tasarlayan gezgin iki aileyle bir araya geldik ve onların birbirinden farklı hikayelerini dinleme fırsatını yakaladık. İşte rotasını özgürlüğe yeşile, maviye kısacası kuralların olmadığı bir hayata çeviren doğaseverlerin anlattıkları…

Bu serüvene çadırlarıyla başladılar…

Sırt çantasıyla balayına çıktılar

Klinik Psikolog İdil ile marangoz Burak Duran 5 yıl önce bir yolculukta tanışıp 9 ayda evlendi. Balayı için trenle Sri Lanka'ya giden çift gezip gördüğü her yeri ‘oralar nereler' başlığı altında sosyal medyada paylaşıyor. Burak Duran, “Önce çadırımızla gezdik. Sonra Türkiye'nin uzun yollarını, dağlarını yürümeye başladık. İlk arabamız 2 metre 60 cm'di, bugün ise 12 metrelik bir otobüse geçtik ev yapmaya koyulduk” diyerek nostaljik bir otobüsü yaşam alanına çevireceklerini anlattı.

‘Fuarda evi aratmayan karavanlara ilgi büyüktü'

Gittiğin her yerde bir ev yap

Özgür Kurak, “Dedem babama ‘Her gittiğin yerde bir ev yap' demiş. Babam dinlemiş dedemi. Ben de babamın gidemediği yerlere gidip yeni dostluklar kurmak için çıktım yola” diye konuştu. Kurak çiftinin amacı gezdikleri yerleri sosyal medyada paylaşarak dünyayı keşfetmek.

Bahar Kurak, “Doğada huzur buluyoruz” dedi…

3 bin Euro'ya 14 ülke gezdiler

4 yıl önce evlenen Bahar (35) ve Özgür Kurak (40) çifti 2019'un başında dünyayı gezme hayallerine ilk adımı attı. Çift, otomobilleriyle 2 aylık uzun yol gezisi planladı. Önce otomobillerini kendi değimleriyle ‘korsan' bir karavana çevirdiler. Yunanistan'dan başlayıp, Makedonya, Kosova, Avusturya, Almanya'ya gittiler. Paris'teki Eyfel Kulesi'nin altında da kaldılar, İsviçre'deki Alpler'e karşı da… Kurak çifti 14 ülke ve onlarca şehri 3 bin 600 Euro'ya gezdi. Bu rakamın büyük kısmını ise yakıta verdiler.

Kilometrelerce yol katediyorlar…

Hayallerinizi ertelemeyin

1982 model yolcu otobüsü alan Duran çifti ‘otobüs ev'in yapımına başladı. Gezgin çift, “Hayalimiz bu arabayı bitirdiğimiz gün gelinlik, damatlığımızla ilk evimize girmek. Öleceğini bilerek yaşayan tek canlı insan. Hayallerinizi yarına ertelemeyin” dedi.

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18/04/2021 09:34