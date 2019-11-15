Girne’de Yapılacak Şeyler

"Kıbrıs'ın mücevheri" olarak bilinen Girne, adanın kuzey kıyısında yer alıyor. Tarihi yapıların bol olduğu, güzel yemeklerin ve hoş plajların bulunduğu bir kasabadır. Deniz kenarında bir aile tatili için ideal bir yer olarak tercih ediliyor. Girne'nin antik kentlerini gezerek, Alagadi Plajı'nda kaplumbağaları seyrederek ve harika limanında vakit geçirerek bu huzurlu ve canlı yere aşık olacaksınız. Her yaz binlerce Türk ve yabancı turisti ağırlayan şehirde otel seçeneği de fazlaca bulunuyor.

Liman, "Kıbrıs'ın mücevheri" olarak bilinir. Bunun sebebi ışıltılı masmavi sularda yüzen renkli balıkçı tekneleri ve kalenin ihtişamlı görüntüsüdür. Kıbrıs gezisi boyunca taze deniz mahsullerine büyük önem veren Kıbrıs Türk mutfağında uzmanlaşmış enfes gurme restoranlara da gitmeyi ihmal etmemelisiniz. Plajlara gelirsek; Alagadi Plajı, sahil şeridinde yaşayan kaplumbağaların bolluğu ile ünlüdür. Escape Beach ise güneşte uzanmak, voleybol oynamak veya kriket oynamak için mükemmeldir.

Girne’de Ne Yapılır

Gemi Enkazı Müzesi'ne gidin ve dünyanın en eski gemi enkazını ziyaret edin.

Şehrin arkasındaki eteklere açılın ve 12. yüzyıldan kalma Gotik mimarisinin muhteşem bir örneği olan muhteşem Bellapais Manastırı'nı keşfedin.

Dünyaca ünlü liman boyunca serpilmiş çok sayıda bar ve restorandan birinde dinlenin.

Yerliler ve fotoğrafçılar arasında popüler bir eğlence olan Alagadi Plajı'nda kaplumbağalar ile vakit geçirin.

Uzun keşif gezileri için ideal olan limanın üzerindeki Kale'yi ziyaret edin. Kalede yeraltı geçitleri var ve odaları Girne'yi tasvir etmektedir.

İkon Müzesi’ne mutlaka gidin.

Girne genel olarak yoğun ziyaret edilen bir yer. Bu yüzden Girne'de konaklamak için en iyi yerlerden birinde önceden rezervasyon yapmayı unutmayın.

Girne’de Nerede Kalınır

Girne’de konaklamak için en ideal bölge liman çevresi. Aileler, topluluklar veya çiftler için en ideal otel tavsiyelerine https://nerede-kalinir.com/kibris/ adresinden ulaşabilirsiniz. Burada gideceğiniz şehri seçtikten sonra en iyi otelleri kolayca bulmanız mümkün. Hatta sadece Kıbrıs değil, yurtiçi ve yurtdışı tüm gezeceğiniz yerlerde nerede kalınır sitesini ziyaret ederek otel tavsiyelerini bulmanız mümkün.

Diğer Bilgiler

Ercan Havaalanı Girne'ye en yakın havalimanıdır. Kuzey Kıbrıs'a olan tüm uçuşların önce Türkiye'ye uçması gerektiğini unutmayın.

Yaz kalabalığının ve dayanılmaz sıcaklığın sizi rahatsız edeceğini düşünüyorsanız, sıcaklığın 14 ila 27 derece arasında değiştiği sonbahar aylarında gidin.

15/11/2019 15:29