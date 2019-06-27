KKTC ile Gaziantep arasında 3 değil 5 uçuş
Anadolujet, 1 Temmuz itibariyle Gaziantep Kıbrıs seferlerini 5'e çıkartıyor
27/06/2019
HK
|
|
Kıbrıs Türk halkının Türkiye’ye ile bağlantısında önemli bir yere sahip olan Anadolujet, 1 Temmuz itibariyle Gaziantep Kıbrıs seferlerini haftalık 3’ten 5’e artırma kararı aldı.
İZMİR’DE DE ARTIŞ VAR
Ayrıca 7 Temmuz itibariyle İzmir’den pazar günleri ikinci sefer satışa açıldı. Sefer sayısı haftalık 7’den 8’e çıkarıldı.
Anadolujet, Kıbrıs Türk halkının daha ucuz bilet alması amacıyla fiyatlarda yüzde 5 ile 10 arasında indirim yapma kararı almıştı.
KKTC Turizm Bakanı Ünal Üstel, Anadolujet’e teşekkür etmişti.