KKTC ile Gaziantep arasında 3 değil 5 uçuş

Kıbrıs Türk halkının Türkiye’ye ile bağlantısında önemli bir yere sahip olan Anadolujet, 1 Temmuz itibariyle Gaziantep Kıbrıs seferlerini haftalık 3’ten 5’e artırma kararı aldı.

İZMİR’DE DE ARTIŞ VAR

Ayrıca 7 Temmuz itibariyle İzmir’den pazar günleri ikinci sefer satışa açıldı. Sefer sayısı haftalık 7’den 8’e çıkarıldı.

Anadolujet, Kıbrıs Türk halkının daha ucuz bilet alması amacıyla fiyatlarda yüzde 5 ile 10 arasında indirim yapma kararı almıştı.

KKTC Turizm Bakanı Ünal Üstel, Anadolujet’e teşekkür etmişti.