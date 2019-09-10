La Sagrada Familia: Bitmeyen Kilise

Barselona’nın bitmeyen kilisesi olarak tanımlanan La Sagrada Familia; 100 yılı geçkin bir süredir yapımına devam edilen bir tarihi yapı olarak karşımıza çıkıyor. Muhteşem bir mimari deha olan Antoni Gaudi’nin Barselona şehrine kazandırmış olduğu bu görkemli yapı; tüm mimari tabuları yıkarak hayal gücünün tüm ihtişamını yansıtıyor. Dünyadaki hiçbir yapının benzemediği La Sagrada Familia; tam anlamıyla mimari zekayla yaratıcılık unsurlarını birleştiriyor.

Mimarı Katalan Vatandaşı ve Katolik olan La Sagrada Familia Katedrali; dini bir yapı olarak tanımlanıyor. Tam olarak heykeltıraş titizliğinde inşa edilen katedralin; ciddi bir emek sonucunda inşa edildiği biliniyor. Sözcük anlamı; ‘’ Kutsal Aile’’ olan La Sagrada Familia; esasında tam olarak Templo Expiatorio de La Sagrada Familia adıyla karşımıza çıkıyor. Yani Kutsal Aile Tapınağı olarak isimlendirilen katedralin Hz. İsa, Hz. Meryem ve Hz. Yusuf’tan oluşmuş olan ‘’Kutsal Aile’’ kavramını ön plana çıkarttığı biliniyor.

Günümüze kadar uzanan süreç içerisinde yapımı tamamlanamayan La Sagrada Familia Katedrali’nin yapım hikayesi 1881 yılı itibariyle başlıyor. Daha inşaat düşüncesinin başladığı yıllarda dahi birtakım anlaşmazlıklar neticesinde tarihi yapının inşaatı bazı sorunlar yaşıyor. 1883 yılına gelindiğinde ise bu projeyi Antoni Gaudi üstleniyor. Park Güell, Casa Batllo gibi şaheserlerin mimarı olan Antoni Gaudi elindeki bütün işleri bırakarak kendisini tam anlamıyla bu tarihi yapıya adıyor. Tüm hayal gücünü ve enerjisini bazilikaya yoğunlaştıran Gaudi; mükemmel bir esere imzasını atıyor.

La Sagrada Familia: Karışık Sembollerin Kutsal Mekanı

Sıra dışı bir mimar olan Gaudi kendi mimari bilgisini; karmaşık ve derin sembollerle güçlendirerek Barselona’ya müthiş bir heykel kazandırmış oluyor. Yaklaşık olarak 40 yıl süreyle katedralin yapımına devam eden Gaudi; kendisine neden bu kadar uzun süreden beri inşaata devam edildiğinin sorulmasının üzerine; ‘’ Müşterimin acelesi yok’’ yanıtını veriyor. Tam anlamıyla şehri kucaklayan bir tarihi yapı olan Sagrada Familia; 19. yüzyılda başlayıp 21. yüzyılda henüz tamamlanamayan sırlı bir yapı olarak tanımlanıyor.

İspanya’da baş gösteren iç savaş ve sonrasında yaşanılan II. Dünya Savaşı; katedralin yapım sürecine darbe vuruyor. Yapım sürecinim sıklıkla kesintiye uğramış olması bu tarihi yapının bir türlü tamamlanmasının temel nedeni olarak karşımıza çıkıyor. Gaudi’nin yapıya ait orijinal modelleri ve çizimlerinin de süreç içerisinde zarar görmüş olması; katedralin yapım sürecini zora sokuyor. Daha inşaatı devam ederken restore edilmek zorunda kalan bu tarihi eserin; Kendine has mimari estetik anlayışını yansıttığı biliniyor.

La Sagrada Familia’nın Cepheleri

Barselona’nın gösterişli, kemerli, süslü cepheli ve modern noe – gotik stiliyle ön plana çıkan eseri olan La Sagrada Familia toplamda 3 farklı cepheden oluşuyor. Bu cepheler:

Nativity Facede Cephesi ( Doğuş Cephesi, Şehre Bakan Cephe, Ön Cephe)

Passion Facade Cephesi (Tutku Cephesi, Arka Cephe)

Glory Facade Cephesi ( Zafer Cephesi)

Katedralin ilk bölümü olan Nativity Cephesi; Gaudi’nin kontrolünde yapılan en eski cephe olarak karşımıza çıkıyor. Hz. İsa’nın doğuşunu referans alan bu cephenin; içeriğinde pek çok farklı detayı sakladığı biliniyor. 1930 yılı itibariyle tamamlanan Nativity Cephesi; Doğuş Cephesi olarak da isimlendiriliyor.

Tutku Cephesi olarak isimlendirilen Passion Facede Cephesi; sade mimarisiyle dikkatleri üzerine toplarken; Hz. İsa’nın çarmıha gerilişi sırasında çekmiş olduğu acıyı simgeliyor. Diğer cephelere oranla daha köşeli ve daha sert bir formda tasarlanmış olan Passion Facede Cephesi; 1976 ile 1987 yılılları arasında tamamlanıyor.

İnşaatına 2002 yılı itibariyle başlanan Glory Facede Cephesi; mimari deha Gaudi’nin 1936 yılı itibariyle oluşturmuş olduğu bir modelden hareketle yapılıyor. Katedralin ana kulesi olarak da tanımlanan bu cephe; Hz. İsa’nın kutsal görkemini yansıttığı için Tanrı’ya yükselişi ve zaferi simgeliyor.

Sagrada Familia Nasıl Ziyaret Edilir?

Katalanların 2026 yılına dek tamamlamayı planladıkları La Sagrada Familia’yı bilet alarak ziyaret edebilirsiniz. Yılda yaklaşık 5 milyon kişinin ziyaret ettiği ve her geçen gün bu sayının arttığı bitmeyen kilisenin kulelerine, içine ayrı bilet türleri ile çıkılabiliyor. Sagrada Familia biletleri internet üzerinde gişesinden daha uygun fiyata satılıyor. Sagrada Familia biletinizi Müze Biletleri sitesinin Sagrada Familia Bileti yazısındaki değerlendirmeleri okuyarak almanızı öneriyoruz.

Yılın her zamanı açık olan Sagrada Familia’yı turizm sezonunda sabah 9 ile akşam 8 saatleri arasında; kış sezonunda ise akşam 7’ye kadar ziyaret edebilirsiniz.