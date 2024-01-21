Uzmanlar ideal tatil süresini açıkladı

ABD'nin önde gelen gazetelerinden Washington Post'a konuşan uzmanlar, en iyi dinlenme için ideal tatil süresiyle ilgili farklı görüşleri değerlendirdi.

ABD'deki Güney Kaliforniya Üniversitesi'nden Mary Helen Immordino-Yang, çoğu kişinin bir haftalık tatil yapmaya koşullandığına dikkat çekerek, "Genellikle birimler halinde düşünüyoruz. Bir haftalık dönem de sık kullandığımız birimlerden. 8 günlük bir tatili seçtiğinizde, bir birim iş yerine bir birim dinlenme koymuş oluyorsunuz" dedi.

Immordino-Yang, farklı sürelerle tatile çıkılsa da asıl önemli unsurun iyi uyku düzeniyle tamamen dinlenebilmek olduğunu belirtti.

Ayrıca akademisyen, bilinçli farkındalığın önemini vurgulayarak "Yenilenmek için sahip olduğunuz zamanı gerçekten verimli kullanabilmek için zihninizi yönetin" dedi.

Massachusetts Amherst Üniversitesi'nden Susan Whitbourne da üç ya da dört günlük tatillerin yeterli olamayacağını, dinlenmek için işten uzaklaşan kişileri strese sokabileceğini belirtti. Whitbourne da 7 günün birçok kişi açısından ideal tatil zamanı olduğunu söyledi.

Zaman yönetimi üzerine kitaplar yazan Elizabeth Grace Saunders ise kültürel normların ideal tatile dair süre algısını değiştirdiğine işaret etti. Saunders, ABD'de sivil toplum kuruluşu çalışanlarına kıdemlerine göre 11 ila 20 gün tatil imkanı tanındığına, Fransa'daysa aynı rakamın 30 olduğuna dikkat çekti.

Seyahat danışmanlık şirketi Travel Brilliant'ın sahibi Denise Ambrusko-Maida, yakın mesafelere seyahat edilecekse 5 günlük, uzun mesafeler içinse 10 günlük tatilin ideal olacağını söyledi. Ambrusko-Maida, firmada sunulan tatil planlarının da bu sürelere göre hazırlandığını ve tatile giden kişilerin gerçekten rahatlamış hissetmesinin önemli olduğunu ifade etti.

Hollanda'daki Groningen Üniversitesi'nden bilim insanlarının 2012'de yaptığı çalışmada, dinlenme ve rahatlama açısından en ideal dönemin tatilin 8. günü olduğu belirtilmişti.

Öte yandan araştırmada yer alan akademisyenlerden Jessica de Bloom, herkes için geçerli ideal bir tatil süresi belirlemenin zorluğuna dikkat çekerek seyahat edilen yer, hava ve kültürel bağlam gibi unsurların sonuçları değiştirebileceğini söyledi.



Independent Türkçe, Washington Post