Riverside Hotel'den çocuklar için muhteşem eğlence

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17/06/2022

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Riverside Hotel'den çocuklar için muhteşem eğlence

Kıbrıs'da Tatil Köyü denilince akla gelen güzide otellerimizden Riverside Hotel Karne sevinci yaşayan çocuklarımız için muhteşem bir organizasyon yapmak için kolları sıvadı.

18 Haziran Cumartesi Günü saat 15:00'da başlayacak olan etkinlik Gece 23:00'a kadar devam edecek.

Çocuklar için birbirinden güzel aktivitilerin hazırlandığı şenlikte Şişme Zıpzıplar , Dev Maskotlar , Havuz Oyunları , Animatörlerin hazırlarıdığı bir birinden güzel çocuk oyunları ve Dj Performansı yanı sıra Köpük Partisi ile çocuklara renkli ve eğlenceli bir gün hazırlandı. Çocukların gün boyunca doyasıya eğlenmesinin amaçlandığı çocuk şenliğine ilginin yoğun olması bekleniyor.

17/06/2022 12:00
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TAGS: Riverside Hotel
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