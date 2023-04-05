Tek başına seyahat etmek için en iyi 10 rota

Japonya

Eşsiz kültürü, lezzetli yiyecekleri ve muazzam doğal güzellikleriyle öne çıkıyor.

Yeni Zelanda

Dağları, sahilleri ve yürüyüş rotalarıyla macera meraklıları için bir cennet özelliği taşıyor.

İzlanda

Buz ve ateşin ülkesi olarak tanımlanan İzlanda; şelaleleri, buzulları ve sıcak su kaynaklarıyla merak uyandırıyor.

Tayland

Bütçe dostu seyahat rotası Tayland, zengin kültürel mirası ve güzel sahilleriyle öne çıkıyor.

Kanada

Doğal güzellikleri, arkadaş canlısı eğlence yerleri ve çeşitli açık hava aktiviteleriyle mutlaka görülmesi gereken bir ülke Kanada. Rocky Dağları'ndan Toronto ve Montreal gibi göz alıcı şehirlerine, Kanada, her seyahatseverin görmesi gereken yerlerden.

Kosta Rika

Yağmur ormanları, plajları ve doğal yaşam alanlarıyla doğaseverlerin cenneti denilebilecek bir ülke.

Portekiz

Göz alıcı mimarisi, leziz yemekleri ve arkadaş canlısı mekanlarıyla öne çıkıyor.

Avustralya

Sörften doğa yürüyüşüne pek çok maceranın sunulduğu şehirden uzak bölgeleriyle çeşitliliğe sahip bir ülke.

Norveç

Fiyortları, dağları ve Kuzey Işıkları ile göz alıcı bir destinasyon.

Peru

Machu Picchu ve Nazca Çizgileri gibi antik kalıntıların yanı sıra Lima ve Cusco gibi canlı şehirlerle tarih ve kültür açısından zengin bir ülke. Peru ayrıca And Dağları'ndan Amazon Yağmur Ormanları'na ve Pasifik kıyılarına kadar çok çeşitli doğa manzaraları da sunuyor.

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05/04/2023 10:03