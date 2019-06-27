Kayak turizminin gözde mekanlarının başında yer alan Uludağ gençlik festivali Whitefest 2020 yılı için muhteşem performanslar hazırlıyor. Uludağ Festivali her yıl birbirinden ünlü sanatçıları, DJ performanslarını, etkinlikleri içeren festival olma özelliğini taşıyor. Her yıl farklı üniversitelerden birçok gencin bir araya geldiği, kesintisiz eğlencenin yer aldığı ünlülerle dolu dizgin sahne şovlarının yaşandığı dakikaları içeriyor. Özellikle üniversiteye başlayan öğrencilerin çok büyük kısmının boş zamanlarda mümkün olduğunca eğlenceli zaman geçirmesi için mükemmel bir fırsat olma özelliği taşıyan festival keyifli anlara sahne oluyor. Festival programına bakıldığında 2020 yılı için gençlerin isteklerinin ön plana çıktığı ve bunlarla alakalı çalışmalara devam edildiği görülüyor. Festivale katılacak olan tüm gençlerin eğlenceyi dibine kadar hissedecekleri festival programına dahil olmak için Uludağ Festivali programına göz gezdirilmesi öneriliyor.

Uludağ’da gerçekleşecek olan festival kapsamında 18 sanatçı ve DJ yer alıyor. Whitefest 2020 programına dahil olan tüm sanatçılar kitlelerin beğeniyle takip ettikleri isimler içinde yer alıyor. Uludağ Festivali Ocak ve Şubat ayları içinde 4’er günlük periyodlarda 3 kere düzenleniyor ve bu festival Uludağ’da renkli anlara sahne oluyor. Festivalde üniversite öğrencilerinin keyifli şekillerde zaman geçirecekleri 60 farklı etkinlik yer alıyor. Birçok gencin yer alacağı festival programı için 10 farklı otel ile iş birliğine girilmiş, konforlu mekanlar tercih edilmiştir. Uludağ Festivali kapsamında kısa süreli alınacak kayak dersleri ile kayak yapmak çok basit hale gelişmiştir. 24 farklı şehirde bulunan öğrencilerin buluştuğu Whitefest fiyatları ile de oldukça uygun seçenekler sunuyor. Muhteşem zamanlar vadeden festival akılların ötesinde muazzam zamanlar için fırsatlar sunuyor.

120 saat süresince sınırsız eğlenceyi çok makul fiyat ve yüksek konforla sunacak olan Uludağ Festivali ile eğlencenin dozu artıyor. Her yıl olduğu gibi bu yılda çok düşük ücretlerle festivale katılmak mümkün oluyor. Whitefest fiyatları indirimli olarak eğlence severleri ile buluşuyor. İki, üç, dört, beş ve altı kişilik odalarda makul fiyatlara nakit ve taksitli ödeme seçenekleri ile festivali dört gözle bekleyen gençlere özel imkanlar sunuluyor. Birbirinden ünlü performansların sergileneceği, kayak ve farklı pek çok etkinliğin yer aldığı Uludağ Festivali 2020 yılına bomba gibi hazırlanıyor. 3-7 Şubat, 7-10 Şubat, 10-14 Şubat tarihleri arasında farklı otel seçeneği ile uygun fiyat avantajlarından yararlanmak isteyen herkese kapılarını aralayan festival programı ile ilgili detaylı bilgi almak için iletişime geçebilirsiniz.