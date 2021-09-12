Uzaktan ve hariçten gazel okumak

Lefkoşa’nın bence en güzel yeri olan Selimiye Cami civarındaki güzel bir mekanda Amerika’da yaşayan oğluna ziyarete gidip 2 ay sonra dönen bir arkadaşımla sohbet ederken farketmeden memleket meselelerine geldik geçen akşam.

Ben ülkedeki durumu o da ABD’ye gitti ya, yaşadıklarını ve gözlemlerini ballandıra ballandıra anlatırken “sohbet sohbeti açtı” ve bana benim çalışma hayatı ile ilgimi da bildiğinden ABD’de açılan iş ilanlarından bahsetti ve Temmuz ayında bunun rekor düzeye çıkmış olduğunu ve işten çıkmalarda artış olduğunu bunun da Tv… vb. kanalarda sıkça yer aldığından bahsetti. Uzun ve keyifli bir sohbetin ardından gece sokağa çıkma yasağı saatlerine de uyarak evin yolunu tuttuk.

Ancak bana anlattığı bilgiler de kafama takılmıştı doğrusu.

Bunu hemen araştırmalıydım. Öyle de yaptım ve karşıma çok güzel bilgiler çıktı.

Gerçekten geçtiğimiz Temmuz ayında ABD’de açılan iş ilanları rekor düzeye erişirken, işten çıkarmalarda da hafif düzeyde bir artış olmuş.

ABD Çalışma Bakanlığı’nın açıkladığı bu veriler, istihdam talebinin zayıf olmasından değil işverenlerin çalışan bulmada zorlanmasından kaynaklandığının işareti olarak yorumlanmış.

Bakanlığın aylık olarak yayımladığı İş İlanları ve İşgücü Devir Hızı Anketi ayrıca, işlerinden gönüllü olarak ayrılan çalışanların sayısının düzenli bir şekilde arttığını gösteriyor. Bu durumun da, işgücü piyasasına güvenin bir işareti olduğu yorumu yapılıyor.

Mesela işe alımlar 160 bin düşerek 6 milyon 700 bine inmiş. İşe alım oranı ise Haziran ayında yüzde 4,7’den yüzde 4,5’e düşmüş. Ayrıca 8 milyon 400 bin kişinin resmen işsiz statüsünde olmasına rağmen ülkede çalışan bulmada kıtlık yaşandığını ve Corona virüsü pandemisinin ABD’de istihdam piyasası dinamiklerini alt üst etmiş olduğunu öğrenmiş olduk.

Bu belirttiklerim gibi ve daha birçok çalışma hayatı ile ilgili bilgiye uluşmak mümkün. Çünkü ABD Çalışma Bakanlığı boş durmamış tüm bunları takip etmiş derleyip toparlayıp aylık rapor halinde de yayınlamış.

Bunları okurken 2020 Ocak ayında “KKTC işbul” adı altında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın hayata geçirdiği portal aklıma geldi.

Nerden nere diyeceksiniz doğal olarak.

Peki neydi bu “KKTC İşbul”?.

Ülkede çalışma hayatı içerisinde iş arayan ile işçi arayan işverenleri tek bir portalda buluşturarak istihdamın korunmasını, geliştirilmesini ve yaygınlaştırılmasına yardımcı olmak amacıyla hazırlanan bir web hizmeti şeklinde tanımlamak mümkün KKTC işbul’u.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın öncelikli olarak; İşsizliği önleyici önlemleri almak, iş ve işçi bulma hizmetlerinin etkili bir biçimde yürütülmesini sağlamak; Yetişkin insan gücünün planlamada en iyi şekilde değerlendirilmesini sağlamak amacıyla gerekli hizmet birimlerinin kuruluşunu ve verimli çalışmasını sağlamak vb. gibi aslında çok ciddi görevleri bulunmaktadır

Ancak KKTC çalışma bakanlığı bu önemli görevlerini maalesef etkili bir şekilde yerine getirememektedir.

Her ülkenin, işgücü piyasası dinamiklerine bağlı olarak kendine özgü istihdam stratejileri ve politikaları vardır. Fakat, istihdam – işsizlik sorununa olumlu açılımlar getiren bu yönü gelişmiş ülkelerin temel bazı politikaları kullandıkları hep dikkatimi çekmiştir. Bu temel politikalardan en önemlisi de kamu istihdam servislerini etkin bir şekilde kullanmalarıdır. Kamu istihdam servisleri güçlü olan devletlerde çalışma hayatını arz ve talep yönlü izleme imkanı çok gelişmiştir.

Bu da hem bireysel hem de toplumsal faydayı üst düzeye çıkararak ülkelerin birlik beraberlik ve adil bir yönetim anlayışı içerisinde oldukları duygusunu besleyerek tutunum ideolojilerini geliştirmektedir. Ki bizim bu ara buna oldukça fazla ihtiyacımız var bence.

“KKTC işbul” portalı ile bu görevlerin bir kısmını yerine getirme imkanı yakalanabilecekti. Ancak o dönem büyük ümitlerle başlattığımız bu atılım hemen ardından corona virüs pandemisinin ortaya çıkması ile sekteye uğramış bakanlık tüm gücünü pandemi ile mücadeleye vermek zorunda kalmış ve düşünülen gelişim yakalanamamıştı.

Halbuki ABD istihdam raporunda yer alan ve yazının girişinde bahsettiğim türdeki istatistikleri “KKTC işbul” portalı sayesinde elde etme imkanı bulabilecektik.

Geldiğimiz aşamada pandemi ve onun yarattığı sorunların etkileri hala devam etmekle birlikte ilk günlerin şaşkınlığı içerisinde değiliz. Bu nedenle “KKTC işbul” portalını etkili bir şekilde kullanabileceğimiz fırsatı mutlaka yaratmak zorundayız.

Ülkedeki” işsizlik” sorununu asgari düzeye indirebilmek; iş ve eleman arayanların ülkemize özgü pratikte yaşadıkları birçok sorunu ortadan kaldırabilmek ve onları tek bir portal üzerinde buluşturup doğrudan istihdam teşviklerine daha kolay ulaşmalarına imkan yaratacak bir ortam bence mümkündür.

Ayrıca buradan elde edilecek veriler, orta ve uzun vade de İstihdama yönelik politikaların yeniden şekillendirilmesi, bu yönde uygulama stratejileri hazırlayıp başlatılması, sürdürülmesi ve geliştirilmesi için de kullanılacaktır mutlaka.

Böylece sadece siyaseten hem uzaktan hem de hariçten gazel okuyanları dinlemek zorunda kalmayız belki.

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12/09/2021 16:01