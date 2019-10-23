Acun Ilıcalı'dan Yetenek Sizsiniz şampiyonu Max'e veda

Aklıllı Köpek Max ve eğitmeni Ali Yeşilırmak, 2012 yılında katıldıkları Yetenek Sizsiniz yarışmasında şampiyon oldu. Yarışmadaki başarıdan 7 yıl sonra Max hayata gözlerini yumdu. Acun Ilıcalı üzücü haberi şu sözlerle duyurdu: "Yetenek Sizsiniz Türkiye"nin şampiyonlarından Max’i kaybettik. Yeteneğiyle tüm Türkiye’ye bir köpeğin neler yapabileceğini göstermişti. Ali kardeşim acını paylaşıyorum." Max için duygusal bir veda mesajı yayınlayan eğitmeni Ali Yeşilırmak "Huzur içinde uyu" dedi.

Max, 2012'de şampiyon olduktan sonra 250 bin TL’lik büyük ödülün sahibi olmuş ve 2013 yılında Arkadaşım Max isimli filmde oynamıştı.

23/10/2019 09:54