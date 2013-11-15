Bu Fotoğraflar Şaka mı Gerçek mi?

Fotoğraf paylaşım sitesi Imgur'da "TwoBiteBrownie" isimli kullanıcının paylaştığı bir grup fotoğraf dün internette dünün konusu oldu. Kısa süre içinde Reddit'te paylaşılmaya ve tartışılmaya başlanan fotoğrafların gerçek mi yoksa sahte mi olduğu anlaşılabilmiş değil. Ancak kullanıcılar fotoğrafların "sahteyse kötü bir şaka, gerçekse çok korkunç" olduğunu ifade ediyor. İngiliz Independent gazetesinin yorumu ise "Bu haberi tek başınızayken okumayın!" İşte fotoğrafları yükleyen "TwoBiteBrownie"nin anlattıkları...

Şu an bir arkadaşımın evinde yaşıyorum. Taşınma nedenim de işte bu. Bir yıl kadar önce bir eve taşındık. Evin eski sahipleri 2000'lerin başında burayı inşa etmiş, iki yıl önce de Hindistan'a taşınmış. Bu fotoğraf anne-babamın odasında çekildi. Burada neler bulduğumuza ise inanamayacaksınız.

Erkek kardeşimle evde yaramazlık yapıyorduk ve ben onu kitaplığa doğru ittirdim. Düştüğü sırada kitaplık da onunla birlikte hareket etti. Halbuki biz hep duvara gömülü olduğunu sanıyorduk.

Arkasından bir merdiven çıktı, biz de aşağı indik. Keşke inmeseymişiz.

Yukarıdan bakınca böyle görünüyordu. Merdivenlerin en altı bir duvarda bitiyordu. Manasız değil mi?Ortada bir yerde emekleyerek girilebilecek bu küçük alan bulunuyordu. İçeri girdiğimizde ise...

Karşımıza bunlar çıktı. Biri duvarlarımızın içinde yaşıyordu. Orada gördükleriniz benim Cadılar Bayramı şekerlerimin paketleri. Bu kişi benim odama gelmiş, çantamdan şekerlerimi almış ve buraya getirmişti.

Fotoğrafı çektikten 30 saniye sonra kaçmamız gerektiğini fark ettik.

O odada bulduklarımızdan biri de bu. Bu fil battaniyelerin altına saklanmıştı.

Bir de bu anahtarı bulduk ama hangi kilidi açtığına dair en ufak bir fikrimiz yok. Bir de bu oyuncak bebekler var. Çok korkunçlar.

Fotoğrafların kalitesi bu kadar kötü olduğu için özür dilerim ama yapabildiğimin en iyisi buydu. Polislerin ne bulduğuna dair detayları yine sizlerle paylaşacağım.

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15/11/2021 10:32