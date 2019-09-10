Çukur 3. sezondan ilk sahne!

Show TV’de ekrana gelen, pazartesi akşamı yeni bölümü ile izleyicilerle buluşacak Ay Yapım imzalı fenomen dizi Çukur’un 3. sezonundan ilk sahne yayınlandı.

Emmi’nin sesiyle bu akşam Çukur’un 1. ve 2. sezonundan özel bölümler izleyicilerle buluştu. Hemen ardından ise uzun zamandır merakla beklenen yeni sezondan ilk sahne ekrana geldi. Yayınlanan yeni sezon sahnesinde İdris’in ölüm haberiyle sarsılan Koçovalıların acısı izleyenlerin yüreklerini dağladı.

Zor zapt edilen Cumali’nin “İdris Koçovalı ölmüş, siz niye yaşıyorsunuz? İdris Koçovalı’ya kalmayan dünya size kalır mı? Babam!” sözlerinin yankılandığı duygu yüklü sahne izleyenleri gözyaşlarına boğarken, Sadettin’in Vartolu’ya döndüğü anlar dikkat çekti.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor.

Çukur, merakla beklenen 3. sezonuyla Pazartesi saat 20.00’de Show TV'de