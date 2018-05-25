'Esir elbise' ile mutlu gülümseme

Değer Berkin Kasap, annesinin 1972 yılında Limasol'da yaşarken, Uzun Yol Lefkoşa'dan satın aldığı elbiseyi yıllar sonra yeniden giydi. Kasap’ın annesi savaş çıkınca Girne'ye geldiğini, elbisenin ise 2 yıl sonra esirlerin değişimi sırasında babası tarafından biriyle annesine ulaştırıldığını yazdı. Kasap, Facebook’tan yaptığı paylaşımda annesinin, 46 yıllık Diolen Loft marka 'vintage' elbisesini giyerek poz verdi.

Değer Kasap sosyal medya paylaşımında şunları yazdı:

Sevgili anneciğim, bu elbiseyi 1972 yılında Limasol'da yaşarken, Uzun Yol Lefkoşa'dan satın almış. Savaş çıkınca annem Girne'ye gelmiş, elbise 2 yıl sonra esirlerin değişimi sırasında babam tarafından biriyle anneme ulaştırılmış. Annem, 46 yıllık Diolen Loft marka bu 'vintage' elbisesini bana verirse, böyle vintage bir fotoğraf çektirmem elzem olur