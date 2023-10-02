İşte yılın çok kazanan içerik üreticileri

İçerik üreticileri, influencer’lar, sosyal medya fenomenleri, vloggerlar… Artık adına ne dersek diyelim, dijital dünyanın bu etkili figürleri eğlence ve reklam sektöründe oyunun kurallarını belirliyor.

Bu yıl Forbes'un En İyi İçerik Üreticileri listesinde yer alan ve toplam 2,6 milyar takipçiye sahip 50 kişi yaklaşık 700 milyon dolar kazanç elde etti. Bu rakam 2022’de 570 milyon dolar olan kazançtan yüzde 20 daha fazla. Sosyal medya araştırma şirketi Influencer Marketing Hub'a göre, yedi yıl önce içerik üreticilerine odaklanan pazarlama için sadece 1,6 milyar dolar bütçe ayıran markaların 2023 yılında tahminen 21 milyar dolar harcaması bekleniyor.

Reklam devi Omnicom PR Group'un inovasyon sorumlusu Erin Lanuti, “Influencer’lar kitleler tarafından reklamlardan daha güvenilir bulunuyor. Dakikalar içinde çok büyük satışlar yapabiliyorlar” diyor.

Elbette bu sıralamanın tek kriteri yıllık kazanç değil. Forbes, dünyanın en iyi içerik yaratıcılarını belirlemek üzere yüzlerce internet fenomeninin (tahmini) yıllık kazancını, takipçi sayısını ve girişimcilik faaliyetlerini mercek altına aldı.

Bakalım listenin ilk 10 sırasında kimler var?

1. Jimmy Donaldson (MrBeast)

Kazanç: 82 milyon dolar

Toplam Takipçi: 312M

Girişimcilik Puanı: 4

300 milyondan fazla takipçisi olan MrBeast'in hayran kitlesi neredeyse ABD nüfusu kadar. MrBeast’in gücü ve popülaritesi, Antarktika'da 50 saat boyunca hayatta kalmak ve Willy Wonka’nın çikolata fabrikasını gerçek hayatta inşa etmek gibi yüksek prodüksiyonlu video şovlarından kaynaklanıyor. Gerçek adı Jimmy Donaldson olan YouTube devi, dijital dünyada kazandığı devasa nüfuzu ve serveti gerçek dünyada bir imparatorluk kurmak için kullandı. Donaldson'ın Beast çatısı altındaki markaları arasında Feastables atıştırmalık barlar ve MrBeast Burgers restoran zincirinin yanı sıra geniş bir ürün yelpazesi yer alıyor.

2. Olajide Olatunji (KSI)

Kazanç: 24 milyon dolar

Toplam Takipçi: 112M

Girişimcilik Puanı: 4

KSI olarak bilinen Olajide Olatunji, 2009 yılında YouTube'da FIFA video oyunlarını yorumlamaya başladı ve tuhaf mizahıyla milyonlarca takipçinin ilgisini çekti. O zamandan beri bir yandan komedyenlik yaparken öte yandan bir rapçi ve boksöre dönüştü. 2023’te iki single yayınladı ve promosyon şirketi Misfits Boxing için bir dağıtım anlaşması imzaladı. Bu istede 6 numara olan Logan Paul ile birlikte Prime Hydration'ın yüzü oldu. Spor içeceği bu yıl FC Barcelona, UFC ve Arsenal'in resmi içeceği seçildi. Daha önce boks müsabakalarındaki tavırları, kadın düşmanı söylemleri ve transfobik hakaretleri nedeniyle tartışmalara konu olan Olatunji, skandalları hem internette hem de ringde bir şekilde popülerliğe dönüştürüyor.

3. Jake Paul

Jake Paul (Fotoğraf: Getty Images)

Kazanç: 34 milyon dolar

Toplam Takipçi: 66M

Girişimcilik Puanı: 4

Vine yıldızı boksör Jake Paul, YouTube’daki gösterileriyle milyonlarca hayran edindi. Cinsel istismar ve dolandırıcılık iddialarının ardından son olarak gizli kripto para sponsorluğu nedeniyle SEC tarafından suçlanması tartışmaları beraberinde getirdi. Sosyal medyada yükselen öfke dalgalarına rağmen Forbes’a göre ‘gösteri yeteneği’ nedeniyle 2022'de en çok kazanan sporculardan biri oldu. Enerji içeceği Celsius ile bir sponsorluk anlaşması imzaladı; ilk yatırım turunda 50 milyon dolar destek alan bahis uygulaması ‘Betr’i kurdu ve bu yıl yeni bir MMA sözleşmesi imzaladı.

4. Rhett & Link

Kazanç: 35 milyon dolar

Toplam Takipçi: 51M

Girişimcilik Puanı: 4

İlkokuldan beri iyi arkadaş olan iki eski mühendis Rhett James McLaughlin ve Charles Lincoln Neal, 2006 senesinde YouTube üzerinden komedi şovları yayınlamaya başladı. Bugün Kaliforniya’daki şirketleri Mythical 100'den fazla kişiyi istihdam ediyor; 18 milyon abone için günlük eğlence programı Good Mythical Morning, yemek programı Mythical Kitchen ve skeç/komedi Smosh gibi YouTube dizileri yaratıyor. Birlikte turneye de çıkan ikili ayrıca birlikte podcast’ler, canlı yayın etkinlikleri ve TV şovları hazırlıyor. Bu arada ‘Creator Accelerator’ adlı fonla gelecek vadeden içerik üreticilerine yatırım yapıyorlar.

5. Charli D'Amelio

Charli D'Amelio (Fotoğraf: Getty Images)

Kazanç: 23 milyon dolar

Toplam Takipçi Sayısı: 213M

Girişimcilik Puanı: 4

Charli D’Amelio hem TikTok hem de Forbes’un En İyi İçerik Üreticileri listesinde en üst sıradaki kadın olmaya devam ediyor ve saltanatı her geçen gün büyümeye devam ediyor. Şu anda internetin en popüler yıldızlardan biri olan D’Amelio, Prada’nın marka yüzü. Ayrıca Kim Kardashian'ın kurucularından biri olduğu giyim markası SKIMS'in ise yürüyen reklamı hâline geldi. D'Amelio'nun bir yaşındaki parfümü Born Dreamer ABD ve Avrupa'daki raflarda yerini aldı. Kıyafet reyonlarında ise kız kardeşi Dixie ile birlikte piyasaya sürdüğü Social Tourist markasını görmek mümkün. Aile Hulu için The D'Amelio Show’un üçüncü sezonunu çekiyor ve ayrıca ayakkabı markası D'Amelio Footwear'ı yönetiyor. D’Amelio’nun tüm bunları 20 yaşına basmadan önce gerçekleştiğini belirtmekte fayda var. Zira kendisi 1 Mayıs 2004 doğumlu.

6. Logan Paul

Kazanç: 21 milyon dolar

Toplam Takipçi: 74M

Girişimcilik Puanı: 4

Logan Paul ilk olarak (listede 3. sırada olan) kardeşi Jake ile birlikte Vine'da viral oldu ve bu ivmeyi akıllıca kullanarak bir YouTube kanalı açtı. Videolarında iPhone hediye etmek ve ünlü isimlerle dövüşmek gibi insanların ilgisini çeken şeyler yaptı. Kanal 23,6 milyon aboneye ulaştı fakat Paul'un (Japonya’nın ‘intihar ormanında’ bir ceset göstermek de dahil olmak üzere) endişe uyandırıcı ve duyarsız videoları onun platformda geçici olarak kısıtlanmasına neden oldu. Forbes’a göre bu yüzden ‘şoke etme becerisini’ kullanarak güreşe yöneldi. Bu yıl WWE anlaşmasından çekildi ve YouTuber KSI ile birlikte Prime Hydration'ı tanıtmaya devam etti. Ayrıca kardeşi ile birlikte tartışma yaratan konulara odaklanan bir podcast sunuyor.

7. Elliot Tebele (F*ckJerry)

Elliot Tebele (Fotoğraf: Getty Images)

Kazanç: 30 milyon dolar

Toplam Takipçi: 17M

Girişimcilik Puanı: 4

Gerçek adı Elliot Tebele olan internet fenomeni, sosyal medya imparatorluğu FJerryLLC'nin arkasındaki beyin. F*ckJerry, BeigeCardigan, DudeWithSign ve JerryNews gibi hesaplarının 40 milyon takipçisi var. Ancak en büyük parayı Target, Walmart ve Amazon'da ülke çapında satılan ‘What Do You Meme’i de içeren oyun krallığından kazanıyor. Tebele ayrıca tekila markası Jaja ile içki işine de girmiş durumda.

8. Emma Chamberlain

Kazanç: 20 milyon dolar

Toplam Takipçi Sayısı: 28M

Girişimcilik Puanı: 4

Aile evinde YouTube videoları çekerek içerik üretmeye başlayan Emma Chamberlain lise eğitimini yarıda bıraktı. Zaman içerisinde 27,9 milyon takipçiye ulaştı ve mizah anlayışı ile moda tutkusunu bir markaya dönüştürdü. Chamberlain, Louis Vuitton ile moda anlaşması yapan ilk içerik üreticilerden biri oldu. Ayrıca Cartier, Lancome, Levi's, Aritzia ve Canon gibi şirketlerle kârlı ortaklıklar kurdu. İçecek şirketi Chamberlain Coffee’nin ürünleri büyük zincir marketlerde satılıyor. Yapımcılığını üstlendiği ‘Anything Goes’ adlı bir podcast’i var ve geçtiğimiz Şubat ayında özel bir Spotify anlaşması imzaladı.

9. Matt Rife

Matt Rife (Fotoğraf: Getty Images)

Kazanç: 25 milyon dolar

Toplam Takipçi Sayısı: 22M

Girişimcilik Puanı: 3

Bir stand up komedyeni olan Rife, sosyal medyadaki şöhretini daha ziyade gösterisinin biletlerini satmak için kullanıyor. On yıl boyunca küçük kulüplerde sahne alan Rife, bir kadın hayranıyla şakalaştığı klibin viral olmasının ardından şöhreti yakaladı. Ohio doğumlu komedyen geçtiğimiz yıl 17 milyon TikTok takipçisi kazandı ve uluslararası turne için 750 binden fazla bilet sattı. Netflix stand-up gösterisi “Natural Selection” bu yıl içinde yayınlanacak.

10. Brent Rivera

Kazanç: 17,5 milyon dolar

Toplam Takipçi: 96M

Girişimcilik Puanı: 3

Yola Vine ile başlayan, ardından YouTube’a ve son olarak TikTok’a geçen Brent Rivera, dünyanın en popüler sosyal medya platformlarının çoğunda ustalaştı. Genellikle küçük kız kardeşi Lexi'nin yer aldığı komedi videolarının yaklaşık 50 milyon hayranı var. Streamy Ödülü’ne layık görülen 25 yaşındaki Rivera, Starbucks, Xbox ve Prada gibi dev markalarla ortaklıklar kurarak bir içerik üreticisinin yanı sıra bir iş insanı oldu. Bu arada, 2017 yılında diğer içerik üreticilerini ve gelişmekte olan yeni markaları desteklemek için kurduğu Amp Studios adlı medya şirketi bulunuyor.

Forbes makalesinden Türkçeleştirildi.