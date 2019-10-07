Victoria Beckham'ın YouTube başarısızlığı

Hem mükemmel bir eş, hem kusursuz bir anne, hem de başarılı bir tasarımcı. Çoğu kişi onu böyle tanımlıyor. Victoria Beckham'ın kusursuz sicili artık eskisi kadar parlak değil. Geçen yıl güzellik sırları ve moda tüyolarını paylaşmak için YouTube'da bir kanal açan Beckham beklediği ilgiyi bulumadı. 450 milyon dolarlık serveti olan Beckham'ın kanalını sadece 109 bin kişi takip etti. Videolar için çok masraf yapan Victoria Beckham kanal günde sadece 35 dolar kazandırınca bu sevdadan vazgeçmeye karar verdi.

07/10/2019 09:48