Sosyal medya çalkalanıyor... Bu resimde kaç renk var?
Sosyal medyada hızla yayılan optik illüzyonlara bir yenisi eklendi. Peki siz bu fotoğrafa baktığınızda kaç renk görüyorsunuz?
03/06/2018
Elbise, ayakkabı, Yanny mi Laurel mi? illüzyonlarının ardından sosyal medyada son günlerde yeni bir trend ortaya çıktı. Kullanıcılar birbirlerine bir renk tablosu gönderirken, kaç renk gördüklerini soruyor.
Peki siz bu fotoğrafa baktığınızda kaç farklı renk görüyorsunuz? Uzmanlar optik illüzyonlarla gerçekte gördüğümüz şeyleri beynimizde farklı yorumlayabildiğimizi ifade ediyor.
Fotoğrafa bakanlar sosyal medyada çoğunlukla 4 ve 5 renk gördüklerini söylerken, burada aslında 3 renk var. Mor, turkuaz ve turuncu rengin olduğu fotoğrafta, turkuaz bölümün üzerindeki turuncu çizgilerin farklı bir renk algısı yarattığı belirtiliyor.