Batu Özsusuzlu ile - 10 Soru 10 Cevap

Henüz 21 yaşında ve facebook’ta 28 binden fazla takipcisi var. Yaşından büyük işler başarmış yani!! Tebrik etmek lazım. Batu, farklı mikrofonunu, güzel enerjisini ve cılgın sorularını alıp sokağa çıkıyor, sorular soruyor, cevaplar topluyor, cekimler yapıyor, kurgusunu tamamlıyor ve röportaj videolarını sosyal medyadan paylaşıyor. Bu arada üniversitede eğitim almaya da devam ediyor.

Paylaşımlarını binlerce kişinin beğeni ile izlediği Batu’yu merak ettik. Aradık… telefon caldı, caldı Batu actı. “alo dedi…”

“Dur. Bişey sorma!! Bu kez soruları biz soracağız cevapları sen vereceksin” dedik. Gülümsedi.

1. Batu kimdir sence, Batu? Cok fazla mı Batu oldu?

Soruyu anladım. Sorun yok…. 21 yaşında ve üniversite öğrencisiyim.

Birşeyler yapmak için sabırsızlanan, bir sosyal medya kurduyum da diyebiliriz.Ayrı zamanda hayvanlaraaşık!

İlginç ve samimi cevabın için teşekkürler. Hemen ikinci sorumuza gecmek istiyorum.

2. En büyük hayalin nedir?



Ülkemizde gerekli bir çok alanda faydalı işler yapabilmek. Bunların başında ise günümüzde yaşam alanı bırakılmayan sokak hayvanlarına, doğal ortamlarda açlık çekmeden, mutlu ve sağlıklı bir şekilde yaşayabilecekleri özverili imkanlar yaratabilmektir. En büyük temennim bu.

3. En sevdiğin yemek nedir?

Molehiya, badadez köftesi favorilerim arasında.

Fakat fırın makarnası vazgeçilmezim tabii ki!

4. En sevdiğin sözcük nedir?



‘Teşekkür ederim!’

Çoğumuzun söylemekte güçlük çektiği, çok değerli iki kelime.

O zaman bizde, bize zaman ayırdığın için çok teşekkür ederiz sevgili Batu J

İstersen biraz da işten konuşalım….

Şaşırtıcı, kışkırtıcı, gülümseten soruların oluyor. İlk aklıma gelen soruların:

“ İlk bakışta karşı cinsin neresine bakarsınız ”

“Gelecekteki kaynananıza ne söylemek isterdiniz?''

“Biri size çirkin deseydi, tepkiniz ne olurdu?”

“Telefonuna gelen son mesajı okur musun?”

Gercekten merak uyandıran sorular. Doğru soruları bulmak işin önemli bir parçası olsa gerek… ve işte 5.sorumuz:



5. Sokak röportajları için sorularını nasıl buluyorsun?



Aslınsa bu sorunun cevabı yok denilebilir. Çünkü çoğu zaman kafa patlatmamıza rağmen ortaya bir soru çıkmıyor. Fakat ne zaman ki sokağa çıkıyoruz, sokağın verdiği ilham olsa gerek, aklımızda bir fikir oluşuyor. Böylelikle soru haline getirip, röportajları gerçekleştiriyoruz. Bazen de internette araştırmalar yapıp, birçok harmanlamalarla birlikte ortaya bir soru çıkartıyoruz.

6. En çok hangi soru ilgi çekti, Batu ?



Kıbrıs şivemize ait kelimeleri sorduğumuz röportaj oldukça ilgi gördü. Örneğin bisküvi kelimesinin Kıbrıs ağzında nasıl telaffuz edildiği gibi...

7. En çok hangi cevaplar aklında kaldı?

Mesela yukarıda bahsettiğim bisküvi kelimesinin Kıbrıs ağzında nasıl telaffuz edildiği sorusuna gelen biscuit cevabı... Biscuit değil, pisgot olmalıydı halbuki! O an yüzümde oluşan anlamsız bir tebessümle kala kaldım.

Bir diğer aklımda kalan cevap ise, İstanbul-Taksim bölgesinde sormuş olduğumuz ‘Kıbrıs nerede?’ Sorusuna aldığım ‘Rusya’da!’ cevabı. Ne yazık ki bu çok üzdü!

8. Sorundan dolayı sana kızan oldu mu? Bazen çok özel olabilecek konularda da sorular soruyorsun…!!



Bir değil birçok kişi. Sokakta insanlar tam da hayatın ortasında oluyor çünkü. Yeni aşık çiftler de orada, faturasını ödeyip işe dönmek için zamanla yarışan da, borcunu nasıl ödeyeceği konusunda bir fikri olmayan da, çalan telefonunun ardından kötü bir haber alan da. Dolayısıyla kimin ne yaşadığını bilmeden sorduğumuz sorular bazen insanları kızdırabiliyor. Fazlasıyla da hak veriyorum onlara.

9. Sence genel olarak sokak bize ne diyor?



İki cevapla açıklayacak olursak; Öncelikle mizahi anlayışımızın, ve medeni yaklaşımların toplum olarak oldukça ileri bir düzeyde olduğunu gördüm.

Beni en çok mutlu eden taraf bu oldu. Diğer taraftan ise kaybolan kültürümüze karşı halkımız bir isyan içerisinde, özümüzü yitiriyor olmamıza öfkeli olanların çoklukta olduğunu söyleyebilirim. Kültürümüze sahip çıkmalıyız.

10. En rahat hangi yaş grubu cevaplıyor sorularını?

45 ve üzeri yaş grubu kamera karşısında olmak için her daim sabırsız doğrusu..

Afferim cesur ve istekli 45 yaş ve üzer olanlar. Alkış alkış…

Sevgili Batu,başarılarının devamını dileriz. Sokağın nabzını ölçmeye devam et lütfen. Seninle birlikte biz de sokaktaki insanın kalbini, beynini görüyor, birbirimizle yakınlaşıyoruz. takipteyiz… merakla gelecek soruları ve cevapları bekliyoruz.

Bu röportaj Public Modus adına İpek Halim tarafından yapılmıştır. Fotoğrafta mikrofonu Batu’nun tuttuğuna bakmayınız. Soruları bu kez ben sordum.