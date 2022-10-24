Oyuncu Hafsanur Sancaktutan önceki akşam 'Bandırma Füze Kulübü' filminin galasına katıldı. Gala öncesi hazırlık fotoğraflarını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaşan Hafsanur Sancaktutan'ın değişimi dikkatlerden kaçmadı.

1.63 boyundaki oyuncunun photoshop ile uzayan bacaklarına takipçileri 'sen bir daha photoshop yapma Hafsa', 'Fotoğraf olmamış, sen de shop yapmışsın', 'Bir fotoğrafla bu kadar oynanmaz' şeklinde yorum yaptılar.

Bazı takipçileri ise Hafsanur Sancaktutan'ın güzelliğine övgüler yağdırdı.

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24/10/2022 09:42