BAIC Marka Foton Pick-up’lar Çok Yakında Kıbrıs’ta!

Kıbrıs yollarında yeni bir güç yükseliyor! Çin merkezli otomotiv devi BAIC’in ürettiği Foton marka pick-up modelleri, sıfır kilometre avantajı ve cazip fiyat seçenekleri ile Kıbrıs’a geliyor. Özellikle dayanıklılık, güçlü motor performansı ve modern tasarımıyla öne çıkan Foton pick-up’lar, hem iş dünyasında hem de günlük hayatta kullanıma uygun çözümler sunuyor.

Foton pick-up'ların Kıbrıs'taki distribütörü FLATRO, araçların çok yakında müşterilere sunulacağını duyurdu. Bu güçlü araçları merak edenler, detaylı bilgi ve ön sipariş için FLATRO ile iletişime geçebilirler.

İletişim:

0392 228 1690

0533 881 1999