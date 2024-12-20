Dünyanın önde gelen otomotiv şirketlerinden olan Nissan ve Honda birleşme kararı aldı. Zor durumda olan Nissan, dünya devi Toyota'ya rakip olmak için Japon Honda ile birleşme niyetine girişti. Sürekli olarak badireler atlatan, yönetiminde bulunan kişilerle ilgili sorun yaşayan Nissan'ın bu hamlesiyle birlikte hisseleri yükseldi. İşte, Nissan Honda birleşmesine dair detaylı bilgiler

Konuyla ilgili bilgi sahibi kişilere göre Honda Motor Co. ve Nissan Motor Co. Japonya'da Toyota Motor Corp. için tek bir rakip yaratacak ve birleşik şirketi dünya çapında rekabetçi zorluklarla yüzleşmek için daha iyi konumlandıracak bir birleşme araştırıyor. Nissan hisseleri yüzde 24'e varan bir artışla gün içi en büyük sıçramasını gerçekleştirdi.

Honda Genel Müdür Yardımcısı Shinji Aoyama, otomobil üreticileri arasında görüşmeler yapıldığına dair haberlerin ardından Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Honda'nın birleşme, sermaye ortaklığı veya bir holding şirketi kurulması gibi çeşitli seçenekleri değerlendirdiğini söyledi. Aoyama olası bir kararın ne zaman alınacağı konusunda ayrıntı vermekten kaçındı.

TBS, şirketlerin 23 Aralık'ta bir duyuru yapabileceğini bildirdi. Honda hisseleri yüzde 3,4'e kadar düştü.

Görüşmeler özel olduğu için isimlerinin açıklanmasını istemeyen kişiler, iki şirketin birleşme konusunda ön görüşmeler yaptığını söyledi. Söz konusu kişilerden biri, birleşik işletmelerin altında faaliyet göstereceği yeni bir holding şirketinin kurulmasının düşünülen seçeneklerden biri olduğunu söyledi. Söz konusu kişi, işlemin Nissan ile sermaye bağları olan Mitsubishi Motors Corp. şirketini de kapsayacak şekilde genişletilebileceğini söyledi. Mitsubishi hisseleri yüzde 17 artış gösterdi.

Görüşmelerin erken aşamada olduğu ve bir anlaşmayla sonuçlanmayabileceği belirtildi.

Frost & Sullivan mobilite kıdemli başkan yardımcısı Vivek Vaidya, “Her iki oyuncu da bu birleşmeden kazançlı çıkacak. Birleşen şirket tam bir otomobil üreticisi olacak" dedi.

Bir anlaşma, Japon otomobil endüstrisini etkili bir şekilde iki ana kampta birleştirecek. Biri Honda, Nissan ve Mitsubishi tarafından kontrol edilen, diğeri ise Toyota grubu şirketlerinden oluşan. Ayrıca diğer otomobil üreticileriyle uzun süredir devam eden ortaklıklarını küçülttükten sonra küresel çapta daha büyük rakipleriyle rekabet edebilmeleri için daha fazla kaynağa sahip olmalarını sağlayacak.

Birleşme yönündeki bu hamle, iki şirketin bu yılın başlarında elektrikli araç bataryaları ve yazılımları üzerinde birlikte çalışma kararını takip edecek. O dönemde Honda İcra Kurulu Başkanı Toshihiro Mibe, Nissan ile bir sermaye birleşmesi olasılığını dile getirmişti.

Bloomberg Intelligence kıdemli otomobil analisti Tatsuo Yoshida, “Birleşme gerçekleşirse, Nissan'ın mali sıkıntıları için kısa vadeli bir rahatlama sağlayacaktır” dedi.



Nikkei'nin günün erken saatlerinde bildirdiğine göre, iki Japon otomobil üreticisi yeni bir holding şirketinde ortak öz sermaye hisselerini görüşmek üzere bir mutabakat zaptı imzalamayı planlıyor. Birleşmenin, üreticilerin Tesla Inc. ve Çinli otomobil üreticileri gibi elektrikli araçlardaki rakiplerine karşı rekabet etmelerine yardımcı olacağı belirtildi.