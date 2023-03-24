Türkiye’nin Arabası Teşebbüs Kümesi’nin büsbütün yerli ve ulusal arabası Togg’a 100 bin ön sipariş oluşturuldu.

Togg 100 bin siparişe ulaştı

Türkiye’nin Arabası Teşebbüs Kümesi’nin büsbütün yerli ve ulusal arabası Togg’a 100 bin ön sipariş oluşturuldu.

Yerli ve ulusal, eşsiz donanımıyla satışa çıkan Togg’a ön sipariş akını oluştu. 7 günde 100 bin ön sipariş alan Togg’da mühlet kısalıyor. Ön siparişe katılmak için son tarih 27 Mart 2023 olurken 28 Mart 2023 tarihinde de çekiliş yapılarak araçların sahipleri resmen belirlenmiş olacak.

“TOGG 10 YILDA SATILAN ELEKTRİKLİ ARABA SAYISININ 5 KATI SİPARİŞ ALDI”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NTV-Star ortak yayınında Togg’un 27 Mart’a kadar 100 bin ön siparişe ulaşabileceğini açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları şöyle:

Heyecandan öteki ne uyandırır? 85 milyon nüfusumuzun da burası ortak gururu. Siparişler ağır. 60 yıllık hayal gerçek oldu. Kelam verdik ve bu hayali gerçeğe de dönüştürdük. 7 farklı renkte Togg’larımız var. Bu ay sonundan itibaren caddelerimizi onlar zenginleştirecek. Ne diyorlardı, ‘Bu otomobilin fabrikası nerede?’. Fabrikayı açtık mı? Açtık. Sonra ne dediler? ‘Üretemezsiniz’. Banttan indirdik mi, indirdik. Sonra ne dediler? ‘Üretirsiniz lakin satamazsınız’. Artık ne oldu? 75 bin fazla sipariş aldık. 27 Mart’a kadar inanıyorum ki, 100 bini geçer. Togg ülkemizde 10 yılda satılan elektrikli ARABA sayısının 5 katı kadar siparişi yalnızca 6 günde aldı. 2030’a kadar 1 milyon Togg üretmiş olacağız.

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24/03/2023 15:43