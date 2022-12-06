Tesla, Çin’de satılan 400 binden fazla otomobilini geri çağırdı

ABD’li elektrikli araç üreticisi Tesla, Çin’e ihraç edilen 435 bin 132 “Model 3” ve “Model Y” marka elektrikli otomobilini, stop lambalarının yanmamasına yol açan yazılım hatası nedeniyle geri çağırdı.

Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi, üretici yazılımındaki hatanın, araçların ilk çalıştırılışında stop lambalarının sönük kalmasına yol açtığını ve bunun karanlık koşullarda çarpışma riski doğurabileceğini açıkladı.

Açıklamaya göre, 27 Aralık 2020 ile 7 Kasım 2022 arasında üretilen 142 bin 277 Model 3 ve 1 Ocak 2021 ile 11 Kasım 2022 arasında üretilen 292 bin 855 Model Y’deki hatanın düzeltilmesi için şirket, araçları geri çağırdı ve yazılımı güncelleyecek.

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06/12/2022 08:55