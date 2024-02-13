Ferrari'nin 2024 Aracı SF-24 Çok Beğenildi!

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13/02/2024

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Ferrari'nin 2024 Aracı SF-24 Çok Beğenildi!

Ferrari'nin yeni aracı SF-24'ün örtüsü kaldırıldı. Ferrari'nin 2024 yılında kullanacağı Ferrari SF-24 şık tasarımı ve renkleriyle çok beğenildi.

Ferrari, çevrimiçi bir sunumda SF-24'ü tanıttı; Carlos Sainz, yıl sonunda Lewis Hamilton'ın yerine ayrılmadan önce Ferrari sürücüsü olarak yarışacak son araba çok beğenildi.

Ferrari ekibi, Fiorano pistindeki Shell garajında çekilen çevrimiçi bir sunumda SF-24'ü tanıttı.

Harika renkleriyle bu sezon tarz olarak yine en beğenilen aracı yapacağı düşünülen Ferrari için sosyal medyada bol bol yorum yapıldı.

13/02/2024 15:29
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TAGS: SF-24, Ferrari
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