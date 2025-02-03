Xiaomi YU7'nin teknik detayları ortaya çıkmaya başladı

Elektrikli araç pazarına başarılı bir giriş yapan Xiaomi, elektrikli sedan modeli SU7'nin ardından SUV modelini de sahaya sürmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz aylarda Xiaomi YU7 adı verilen modelin tasarımını görmüştük. Şimdi de teknik detayları ortaya çıkmaya başladı.

Çin'in Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı tarafından yayınlanan belgeler, YU7'nin dört tekerlekten çekişli versiyonuna ait teknik verileri açığa çıkardı. Buna göre, Xiaomi YU7, önde 220 kW (295hp) ve arkada 288 kW (386hp) olmak üzere iki elektrik motoruna sahip olacak.

Söz konusu motorlar dört tekerlekten çekişli versiyonda NMC batarya seçenekleriyle kombine edilecek. Bu bataryalar, açıklanan veriler ışığında CLTC'ye göre 670 km, 750 km ve 760 km sürüş menzili sunacak. 2405 kg kuru ağırlığa sahip olan model 253 km/s son hıza çıkabilecek. Otomobilin enerji tüketimi ise 100 km'de 14.8 kWsa ile 16.6 kWsa arasında değişiklik gösterecek.

Arkadan itişli versiyonun menzil verileri henüz açıklanmadı. Söz konusu versiyonda 235 kW (315hp) maksimum güç üreten bir motor LFP batarya ile kombine edilecek. Bu versiyonun son hızı da 240 km/s olacak.

Xiaomi YU7; 4999 mm uzunluğa, 1996 mm genişliğe, 1600 mm yüksekliğe ve 3000 mm aks mesafesine sahip. Yılın ortasında Çin'de satışa sunulması planlanan modelin fiyatının 250 bin yuan yani güncel kurla 34.500 dolar civarından başlaması bekleniyor.

Xiaomi, 2024 yılında kendi tahminlerini de aşarak 135 bin araç teslimatı gerçekleştirdi. Bu yıl YU7'nin de devreye girmesiyle 300 bin adet satış hedefleniyor. Çinli şirket yakında farklı pazarlara da açılmaya başlayacak.