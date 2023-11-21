İşte Xiaomi'nin ilk elektrikli arabaları

Elon Musk'un Tesla'sı ABD'de elektrikli araç tahtının zirvesinde kolaylıkla oturuyor olabilir ancak şirket Çin'de çok daha büyük zorluklarla, yani Çin merkezli şirketlerin daha fazla rekabetiyle karşı karşıya kalmış durumda. Bu mücadelenin son perdesinde Musk'ın karşısına tam bir bölüm sonu canavarı çıkmak üzere.

Çin'in en büyük akıllı telefon üreticilerinden biri olan ve bununla yetinmeyip akıllı ev elektroniği alanında da önemli atılımlar yapan Xiaomi, var gücüyle elektrikli otomobil pazarına girmeye hazırlanıyor.

Xiaomi EV pazarına adım atacak

Android Authority'nin aktardığına göre, Android akıllı telefonlarıyla tanınan Xiaomi, yakın zaman önce Çin'de EV arabaları satmak için lisans başvurusunda bulundu. Yasal kayıtlara göre şirketin ilk EV otomobilleri, SU7 ve SU7 Max adıyla piyasaya çıkacak ve Xiaomi SU7 serisi olarak anılacak.

Xiaomi, Çin'deki ilk EV'si için satış lisansı başvurusunda bulunurken; Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı'na yapılan başvuru, Xiaomi'nin ilk otomobillerinin tasarımını ve teknik özelliklerini de ortaya koydu.

Arabaların görüntüsü ciddi anlamda benzerlikler taşıyor ancak ciddi farklara sahip. SU7'nin maksimum hızı saatte 210 kilometre. SU7 Max ise 265 km hıza kadar ulaşabiliyor. Öte yandan SU7'nin boş ağırlığı 1980, SU7 Max'in boş ağırlığı ise 2 bin 205 kg. Xiaomi aynı zamanda iki güç aktarma organı seçeneğiyle gelecek: bunların ilki 220kW motorlu RWD (arkadan itiş), diğeri ise 275kW + 220kW motor kurulumuna sahip bir AWD (elektronik dört çeker).

Araçların dikkat çeken bir özelliği de kullanıcıların ev, araba ve mobil cihazlarını birbirine bağlamak için oluşturulmuş bir işletim sistemi olan HyperOS olacak.

Xiaomi birkaç hafta önce çıkan en yeni akıllı telefonunun Çin'de sadece iki haftada bir milyondan fazla sattığını paylaştı. Şirketin en yeni telefonu, Xiaomi'nin yeni HyperOS işletim sistemi üzerinde çalışıyor.

Tesla'nın Çin'de yıllar içinde inişli çıkışlı satış rakamları oldu. Şirketin Model Y'si, Çin'deki on binlerce satışın etkisiyle bu yılın başlarında dünyanın en çok satan elektrikli aracı oldu ve bu da onu aynı zamanda ilk çeyrekte ülkede en çok satan otomobil haline getirdi.

Çin'de büyük rekabet...

Ancak Çin merkezli BYD, ülkede gücünü koruyor ve tüm üst modellerinin satışları dikkate alındığında en çok satan elektrikli araç üreticisi olmaya devam ediyor. Tesla'nın popülaritesi ilk çeyrekteki yükselişe rağmen Çin'de yıl boyunca düştü ve yıllık bazda yüzde 11'lik bir düşüş kayıtlara geçti.

Xiaomi araçları ve akıllı telefonları arasında tam entegrasyon sağlayan işletim sistemi deneyimiyle otomobil pazarına girdiğinde tüketiciler Musk'un Tesla'sı yerine Çin merkezli şirkete dönebilir. BYD ve Tesla gibi diğer EV üreticilerinin zaten sıkı olan rekabeti, Çin'de kesinlikle yeni bir safhaya geçecek.