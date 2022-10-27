Fiesta yerini ‘yerli’ Puma’ya bırakıyor

Ford 46 yıl boyunca ürettiği ve 18 milyon adetlik satış rakamlarına ulaştığı küçük sınıftaki modeli Fiesta’nın üretimini sürpriz bir şekilde Haziran 2023 itibarıyla sona erdirme kararı aldı.

Almanya’nın Köln fabrikasında üretilen Fiesta’yı emekliye ayıran marka, yoluna önümüzdeki yıl tanıtacağı SUV ve Crossover sınıfındaki elektrikli modelleriyle devam edecek. Bununla birlikte, 575 milyon Euro bedelle Ford’un Avrupa’daki 4 fabrikasından biri olan Romanya’daki Craiova fabrikasını satın alan yerli üretici Ford Otosan’ın ürettiği Puma da markanın satışlarında önemli bir rol oynayacak. 2023 yılında tanıtılacak iki yeni elektriklinin ardından Puma’nın elektrikli versiyonu ise Ford Otosan tarafından 2024 yılında üretilmeye başlayacak. Markanın stratejisiyle ilgili bilgiler veren Ford Türkiye İş Biriminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Özgür Yücetürk, “Ford artık giderek büyüyen segmentler olan SUV ve Crossover tarafına odaklanıyor. Ayrıca, tamamen elektrikli araçlara yönelik dönüşüme de başlıyor. Fiesta’nın üretildiği Köln fabrikası tamamen elektrikli modelleri üretecek. 2023 yılının ikinci yarısında söz konusu segmentlerde iki yeni elektrikli otomobil tanıtılacak. Puma’nın elektrikli verisyonu da 2024 yılında gelecek. Böylece Ford, Mach-E ile birlikte 4 elektrikli modeliyle pazarda rekabeti sürdürecek. Hedef 2026 yılına gelindiğinde ticari araçlar da dahil yıllık 600 bin adet elektrikli satmak ” diye konuştu.

TÜRKİYE PLANLARI

Yücetürk, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye’de özellikle otomobil tarafında iki yıldır çip ve tedarik sıkıntıları nedeniyle yeterli sayıda otomobil alamıyoruz. 2023 yılında bu sorunları bir miktar aşacağımız düşünüyoruz. Özellikle Ford Otosan’ın ürettiği Puma’ya çok güveniyoruz. Diğer taraftan, Focus’u yeterli adette getirememiz de bizim Türkiye’de pazar payımızı etkileyen en önemli faktördü. 2023 yılında pazar payımızı arttıracağımız düşünüyoruz.”

ÜÇ FARKLI ELEKTRİKLİ 2024 YILINDA GELİYOR

Elektrikli Mach-E’nin Türkiye pazarına önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde geleceğini belirten Yücetürk, “2024 yılında SUV ve Crossover sınfındaki iki yeni elektrikli modelimiz ile birlikte Puma’nın elektrikli versiyonunu da Türkiye’de satışa sunmayı planlıyoruz. Yine güçlü Pick-Up modellerimizden Raptor’u 2023’ün ikinci çeyreğinde, Ranger’ı ise 2023’ün ilk yarısından sonra satışa çıkaracağız” dedi.

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27/10/2022 12:15