Togg T10X'in çekiliş sonuçları internet sitesinde açıklandı

Türkiye'nin Otomobili Togg T10X için ön sipariş sahiplerini belirleyecek dijital çekiliş, noter huzurunda gerçekleştirildi. Çekiliş sonuçları Togg'un resmi internet sitesinden açıklandı.

Türkiye'nin Otomobili için saat 21.00'de çekiliş yapıldı. Çekiliş TRT Haber ekranlarından takip edildi. Büyük heyecana sahne olan çekilişin sonuçları Togg'un web sitesinden 22.30'da yayınlandı.

Togg'un çekiliş sonuçlarına ulaşmak için tıklayın...

16-27 Mart'ta Trumore uygulamasından ve Togg web sitesi üzerinden ön sipariş sürecine katılan 177 bin 467 kişi, bugün noter huzurunda yapılacak dijital çekilişe katılmaya hak kazandı.

Togg'un, internet sitesi ile Trumore uygulaması üzerinden ön sipariş numaralarıyla ad ve soyadlarının ilk harflerinin bulunduğu sıralı listeyi açıkladığı kullanıcılar arasından şanslı 20 bin kişi, 2023 yılında teslim edilecek T10X için ön sipariş hakkı kazanacak. Asıl ve yedek liste dışında kalan kullanıcıların yaptıkları ön ödemeler de (60 bin TL) Trumore cüzdanları üzerinden iade edilecek.

20 bin kişilik yedek liste de belirlendi

Çekiliş sonucu ayrıca, şanslı 20 bin kullanıcının yanı sıra 20 bin kişilik yedek liste de belirlendi. 2023 yılı için planlanan teslimatlarda iptallerin yaşanması halinde yedek listedeki kullanıcılar devreye alınacak.

Ancak 2023 yılı teslimatları için yedek listeden asıl listeye geçemeyenler 2024 yılı ocak ayı itibarıyla belirlenecek yeni paket ve konfigürasyon seçenekleriyle T10X sipariş edebilecek. Bu siparişi verenler, 2024 yılı haziran ayına kadar herhangi bir çekilişe girmeden akıllı cihazlarını teslim alabilecek.

Beklenen süre kadar ek garanti ve Trugo'dan aylık 85 kWs enerji dolum hakkı

Çekiliş sonuçlandığında, asıl ve yedek listeye girmeye hak kazanan 40 bin kişi, akıllı cihazlarını teslim almaya kadar geçen süre boyunca da çeşitli ayrıcalıklara sahip olacak.

Kullanıcıların hesaplarına nisan ayından itibaren teslimat gerçekleşene kadar geçen zaman için ilave garanti süresi eklenip Trugo'dan da aylık 85 kWs (WLTP~500 km yol karşılığı) enerji dolum hakkı tanımlanacak.

Sipariş hakkı kazanan kullanıcılar, akıllı cihazlarının teslimat tarihi geldiğinde ön ödeme tutarı düşülmüş bir şekilde kalan ödemelerini yapacak.

Togg çekilişinin noteri Vedat Korkmaz çekiliş sürecini değerlendirdi

Kartal 32. Noteri Vedat Korkmaz, Togg tarafından paylaşılan videoda, çekiliş sürecine ilişkin yaptığı açıklamada şöyle bilgi verdi:

"Bugün burada Togg akıllı cihazı almak için sıraya giren insanlar arasında bu sonuca ulaşabilenleri tespit etmek için bulunduk. Bize 177 bini aşkın katılımcının olduğu bir liste teslim edildi dijital ortamda. Biz bunun içerisinden bir çekiliş yaptık ve bu 177 bin kişi içerisinde dijital ortama aktarılan bilgilerden yaptığımız toplam 40 bin kişilik bir çekiliş gerçekleştirdik. Bunların 20 bini asil ve 20 bini de yedek olarak belirlenmiş oldu."

Çekilişin güvenli bir ortamda yapıldığına dikkati çeken Korkmaz, "Bunların çekilişini gayet güvenli bir ortamda yaptık ve dijital ortamda yapılan bu çekilişin sonucunu bir tutanağa bağlayarak ve ayrıca devamında kağıt ortamına aktarılan işlemin de tasdiki işlemlerine geçtik. Ve şimdide bunun sonlanması aşamasındayız" diye konuştu.

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30/03/2023 09:08