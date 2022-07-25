BMW iX Çangar Motor'da

Bir vizyondan doğdu. Verimli BMW eDrive teknolojisi ve tamamen elektrikli dört çeker sistemi sayesinde olağanüstü bir menzile sahip olan Yeni BMW iX, hareket ettiği ilk andan itibaren etkileyici bir hızlanma vadediyor. Akıllı BMW İşletim Sistemi 8, tamamen sezgisel şekilde çalıştırılabiliyor.

DÖRT TEKER ÜZERİNDE BENZERSİZ BİR YAŞAM ALANI

Yeni BMW iX'in iç tasarımı, modern iç tasarımdan ilham alan mimarisiyle rahatlamak için benzersiz bir alan sunuyor. İç tasarımda yer alan BMW Kavisli Ekran ve ince koltuklar gibi özellikler, yüksek kalitede renk ve malzeme seçimiyle lüks mobilyaları anımsatan bir etki yaratıyor. Orta tünelin kaldırılmasıyla bağımsız, yüzer merkez konsol ve şimdiye kadar bir BMW'de sunulmuş en büyük panoramik cam tavan hiç ayrılmak istemeyeceğiniz etkileyici bir alan hissi yaratıyor.

YENİ BMW iX İLE 425 KM MENZİL

425 km menzili ile Yeni BMW iX hem şehir içi sürüş hem de uzun mesafeler için ideal. Oldukça verimli yapısı sayesinde olağanüstü düşük bir enerji tüketimine ve segmentinde rakipsiz olan 0,25'lik sürtünme katsayısı ile mükemmel aerodinamik özelliklere sahip.

326 BEYGİR GÜCÜ İLE YENİ BMW iX

İki güçlü elektrik motoru ve BMW xDrive elektrikli dört çeker sistemi ile Yeni BMW iX olağanüstü bir elektrikli sürüş performansı sunuyor: 326 beygirlik güç Yeni BMW iX’de 6,1 saniyede 0’dan 100 km/sa hıza çıkarıyor. Hemen devreye giren tork ve kesintisiz hızlanma, Yeni BMW iX'in gaz pedalının her hareketine hassas ve kendiliğinden tepki vermesine ve kendinden emin bir sürüş deneyimi sağlamasına olanak tanıyor.

100 KM MENZİL İÇİN ŞARJ SÜRESİ.

Yeni BMW iX'inizi evde, yolda veya işte şarj etmek çok kolay. Ayrıca, etkileyici şarj performansı sayesinde yüksek güçlü ev dışı şarj istasyonlarında 10 dakikada 100 km menzile veya 40 dakikadan kısa sürede tam menzile ulaşabilirsiniz.

BMW iX SHY TECH KONSEPTİ.

Yolcuları odak noktası haline getiren Shy Tech konsepti, Yeni BMW iX’te yer alan modern teknolojilerin ihtiyaç duyulana veya talep edilene kadar geri planda kalmasını sağlıyor. Gözle görülmeyen bu zeka, akıllı bir yüzey işlevi gören ve kamera teknolojisini, radar işlevlerini, son teknoloji sensör teknolojisini ve ısıtma öğelerini barındıran Böbrek Izgarası gibi birçok dış ve iç tasarım detayında deneyimlenebiliyor. Diğer örnekler arasında gizlenmiş hoparlörleriyle ses sistemi ve minimal stildeki iç tasarım düğmeleri yer alıyor.

ADAPTİF GERİ KAZANIM

Yeni BMW iX, yavaşlama ve frenleme sırasında açığa çıkan kinetik enerjiyi elektriğe dönüştürmekte ve bu enerjiyi depolayarak aracın menzilini artırmaktadır.

Kontrol ekranından adaptif geri kazanımın seviyesi ayarlanabilmektedir.

Adaptif Geri Kazanım teknolojisi mesafe kontrol sisteminin sensörlerinden gelen verileri kullanarak geri kazanım seviyesini otomatik olarak ayarlamaktadır.

Vites üzerindeki “B” modu aracılığıyla da maksimum geri kazanım karakteristiğinde tek pedallı (gaz-fren geçişine gerek duyulmaksızın) sürüş özelliğine geçilebilmektedir.

YENİ BMW iX’İN SÜRÜŞ ASİSTANI

Yeni BMW iX'te, standart olarak sunulan son derece geniş bir sürüş asistan sistemleri yelpazesi bulunuyor. Profesyonel Sürüş Asistanı, kritik sürüş koşullarında veya sıkışık trafikte en uygun konforu ve güvenliği sağlıyor. Sisteme dahil edilen özellikler arasında gelişmiş fonksiyonlara sahip Direksiyon ve Şerit Yönlendirme Asistanı, Acil Durum Direksiyon Asistanı ve aktif yandan çarpışma koruması özellikli Şeritte Tutma Asistanı yer alıyor. Aracınızın çevresindeki nesneleri 3 boyutlu olarak görebilmeniz için çok sayıda kamera kullanan Park Asistanı Plus, araçla manevra yapmaya ve aracı park etmeye yardımcı oluyor.

Daha detaylı bilgi ve test sürüşü için Çangar Motors’a bekliyoruz.

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25/07/2022 15:36