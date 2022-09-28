Citroen Berlingo 2CV Fourgonnette, retro tasarımıyla karşımızda

Günümüzde teknolojinin de gelişmesiyle birlikte otomobil tasarımlarında oldukça fazla değişiklik yaşandı. Bu durum, bazı kullanıcıların hoşuna gitse de bazı otomobil severlerin hoşuna gitmedi. Tam olarak da bunun üzerine İtalyan karoser üreticisi Caselani, teknolojisini koruyan ancak retro bir tasarıma sahip Citroen Berlingo 2CV Fourgonnette'i tanıttı.

Citroen tarafından lisanslanan bu dönüşümün tasarımı David Obendorfer'dan geliyor. ön tarafta retro modellerden alışık olduğumuz bir tasarıma sahip ızgara ve ortaya konumlanan logo oldukça dikkat çekiyor. Yatay far grubu yerine yuvarlak olarak tercih edilen farlar da araca farklı bir hava katmayı başarıyor.

Yan tarafa eklenen ufak parçalarla yapılan değişiklik göze çarpıyor. Arka tarafta bizleri karşılayan yuvarlak forma sahip stoplar da aracın retro tasarıma sahip olduğuna vurgu yapıyor. Aracın dört bir etrafında yer alan çizgiler ise minivanın bütünlüğünü sağlıyor.

Caselani şu anda bu tasarımı hem panelvan hem de yolcu gövde tipi için sunuyor. Sadece dış kısım değiştiğinden dolayı istediğiniz versiyondaki bir Berlingo'ya bu tasarımı yaptırabiliyorsunuz. Aracın tasarımcısı Obendorfer, açıklamasında orijinal aracın oldukça farklı olmasının onları zorladığını ancak heyecan verici olduğunu belirtti.

Orijinal Citroen 2CV Fourgonnette AU, 1951 yılında tanıtılmıştı. 1987 yılına kadar seride kalan araç, toplamda 1.25 milyon adet satış başarısına ulaştı. 1 Ekim itibariyle bu tasarım için siparişler alınacak ve 2023'te üretim başlayacak. Peki, sizin düşünceleriniz neler?

Kaynak: Citroen, David Obendorfer

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28/09/2022 09:10