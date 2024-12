Dünyanın en güzel yüze sahip kadınları açıklandı! Listede 5 Türk var

Her yıl The Candlers ile Independent Critics tarafından hazırlanan Dünyanın En Güzel Yüze Sahip Kadınları (The 100 Most Beautiful Faces of 2024) listesi yayınlandı. Listede 5 Türk ünlü isim de bulunuyor.

Listenin 97'nci sırasında Özge Yağız yer alıyor.

Oyuncu, Sol Yanım, İçimizden Biri, Safir ve Baba gibi yapımlarla tanınıyor.

Bir Gece Masalı dizisinin yıldızı Su Burcu Yazgı Coşkun listede 83'üncü sıraya yerleşti.

Kızılcık Şerbeti'nin "Doğa"sı Sıla Türkoğlu ise 74'üncü sıraya yerleşti.

Yalı Çapkını yıdlızı Afra Saraçoğlu, 57'nci sırada yer alıyor.

Hande Erçel, listede 25'inci sırada.

İşte ilk 10'a giren isimler...

10. Jasmine Tookes

9. Sydney Sweeney

8. Sitala

7. Rose

6. Dasha Taran

5. Nancy Jewel McDonie

4. Alba Baptista

3. Andrea Botez

2. Jisoo

1. Andrea Brillantes