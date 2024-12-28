Dünyanın en güzel yüze sahip kadınları açıklandı! Listede 5 Türk var

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28/12/2024

Dünyanın en güzel yüze sahip kadınları açıklandı! Listede 5 Türk var

Her yıl The Candlers ile Independent Critics tarafından hazırlanan Dünyanın En Güzel Yüze Sahip Kadınları (The 100 Most Beautiful Faces of 2024) listesi yayınlandı. Listede 5 Türk ünlü isim de bulunuyor.

Listenin 97'nci sırasında Özge Yağız yer alıyor.

Dünyanın en güzel yüze sahip kadınları açıklandı! Listede 5 Türk var - 1

 

 

Oyuncu,  Sol Yanım, İçimizden Biri, Safir ve Baba gibi yapımlarla tanınıyor.

Dünyanın en güzel yüze sahip kadınları açıklandı! Listede 5 Türk var - 2

Bir Gece Masalı dizisinin yıldızı Su Burcu Yazgı Coşkun listede 83'üncü sıraya yerleşti.

Dünyanın en güzel yüze sahip kadınları açıklandı! Listede 5 Türk var - 3

Kızılcık Şerbeti'nin "Doğa"sı Sıla Türkoğlu ise 74'üncü sıraya yerleşti.

Dünyanın en güzel yüze sahip kadınları açıklandı! Listede 5 Türk var - 4

Yalı Çapkını yıdlızı  Afra Saraçoğlu, 57'nci sırada yer alıyor.

Dünyanın en güzel yüze sahip kadınları açıklandı! Listede 5 Türk var - 5

 

Hande Erçel, listede 25'inci sırada.

 

İşte ilk 10'a giren isimler...

Dünyanın en güzel yüze sahip kadınları açıklandı! Listede 5 Türk var - 6

10. Jasmine Tookes

Dünyanın en güzel yüze sahip kadınları açıklandı! Listede 5 Türk var - 7

9. Sydney Sweeney

Dünyanın en güzel yüze sahip kadınları açıklandı! Listede 5 Türk var - 8

8. Sitala

Dünyanın en güzel yüze sahip kadınları açıklandı! Listede 5 Türk var - 9

7. Rose

Dünyanın en güzel yüze sahip kadınları açıklandı! Listede 5 Türk var - 10

6. Dasha Taran

Dünyanın en güzel yüze sahip kadınları açıklandı! Listede 5 Türk var - 11

5. Nancy Jewel McDonie

Dünyanın en güzel yüze sahip kadınları açıklandı! Listede 5 Türk var - 12

 

4. Alba Baptista

Dünyanın en güzel yüze sahip kadınları açıklandı! Listede 5 Türk var - 13

3. Andrea Botez

Dünyanın en güzel yüze sahip kadınları açıklandı! Listede 5 Türk var - 14

2. Jisoo

Dünyanın en güzel yüze sahip kadınları açıklandı! Listede 5 Türk var - 15

1. Andrea Brillantes

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